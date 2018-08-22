Şampiyonlar Ligi'nde 3 maç oynandı! PAOK Luz'da avantajı kaptı – Fotomaç – 22 Ağustos 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    22 Ağustos 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH

    Şampiyonlar Ligi'nde 3 maç oynandı! PAOK Luz'da avantajı kaptı

    Şampiyonlar Ligi'nde 3 maç oynandı! PAOK Luz'da avantajı kaptı

    Şampiyonlar Ligi play-off turu, bugün (21 Ağustos Salı) oynanan 3 karşılaşma ile başladı. Üçüncü ön eleme turunda temsilcimiz Fenerbahçe'yi saf dışı bırakan Benfica, play-off turu ilk ayak maçında sahasında Yunanistan'ın PAOK takımı ile 1-1 berabere kaldı.

    PSV Eindhoven deplasmanda BATE Borisov'u 3-2 mağlup ederek ikinci maç için büyük avantaj yakalarken, Kızılyıldız ile Salzburg golsüz berabere kaldı.
    Şampiyonlar Ligi'nde ilk ayak maçları yarın oynanacak 3 mücadele ile tamamlanacak. Rövanş mücadeleleri ise 28 Ağustos Salı ve 29 Ağustos Çarşamba günleri oynanacak.

    Oynanan 3 karşılaşmada alınan sonuçlar ve yarının (22 Ağustos Çarşamba) programı şu şekilde:

    BATE Borisov - PSV Eindhoven: 2-3
    Benfica - PAOK: 1-1
    Kızılyıldız - Salzburg: 0-0
    YARIN (22 AĞUSTOS ÇARŞAMBA)
    22.00 Ajax -
    22.00 Mol Vidi - AEK Atina
    22.00 Young Boys - Dinamo Zagreb

    1. 22.8.2018 00:02
    2. Güncelleme: 22.8.2018 01:41
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Şampiyonlar Ligi'nde 3 maç oynandı! PAOK Luz'da avantajı kaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FOTOMAÇ GÜNDEM
    Sitene Ekle
    BİZE ULAŞIN