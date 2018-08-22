PSV Eindhoven deplasmanda BATE Borisov'u 3-2 mağlup ederek ikinci maç için büyük avantaj yakalarken, Kızılyıldız ile Salzburg golsüz berabere kaldı.

Şampiyonlar Ligi'nde ilk ayak maçları yarın oynanacak 3 mücadele ile tamamlanacak. Rövanş mücadeleleri ise 28 Ağustos Salı ve 29 Ağustos Çarşamba günleri oynanacak.



Oynanan 3 karşılaşmada alınan sonuçlar ve yarının (22 Ağustos Çarşamba) programı şu şekilde:



BATE Borisov - PSV Eindhoven: 2-3

Benfica - PAOK: 1-1

Kızılyıldız - Salzburg: 0-0

YARIN (22 AĞUSTOS ÇARŞAMBA)

22.00 Ajax - Dinamo Kiev

22.00 Mol Vidi - AEK Atina

22.00 Young Boys - Dinamo Zagreb