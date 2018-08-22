Şampiyonlar Ligi'nde 3 maç oynandı! PAOK Luz'da avantajı kaptı
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu, bugün (21 Ağustos Salı) oynanan 3 karşılaşma ile başladı. Üçüncü ön eleme turunda temsilcimiz Fenerbahçe'yi saf dışı bırakan Benfica, play-off turu ilk ayak maçında sahasında Yunanistan'ın PAOK takımı ile 1-1 berabere kaldı.
PSV Eindhoven deplasmanda BATE Borisov'u 3-2 mağlup ederek ikinci maç için büyük avantaj yakalarken, Kızılyıldız ile Salzburg golsüz berabere kaldı.
Şampiyonlar Ligi'nde ilk ayak maçları yarın oynanacak 3 mücadele ile tamamlanacak. Rövanş mücadeleleri ise 28 Ağustos Salı ve 29 Ağustos Çarşamba günleri oynanacak.
Oynanan 3 karşılaşmada alınan sonuçlar ve yarının (22 Ağustos Çarşamba) programı şu şekilde:
BATE Borisov - PSV Eindhoven: 2-3
Benfica - PAOK: 1-1
Kızılyıldız - Salzburg: 0-0
YARIN (22 AĞUSTOS ÇARŞAMBA)
22.00 Ajax - Dinamo Kiev
22.00 Mol Vidi - AEK Atina
22.00 Young Boys - Dinamo Zagreb
- 22.8.2018 00:02
- Güncelleme: 22.8.2018 01:41
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İşte Jason Denayer'in yeni takımı
Toplam 1
Yorum
sat mı yo ruz muslera serdar maicon mariano linnes fernando nagatomo rodrigez onyekuru sinan muğdat yunus behanda fequli gomis eren satılık değil
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Toplam 4
Yorum
serdar Beşiktaşta kim kariusa 2,5m euro para veriyorsa bugün istifasını verip kulüpten çeksin gitsin o paranın üstüne 500000 euro daha katıp 3m euroya diğer kulüpler bonservisiyle oyuncu alırken bizimkiler Beşiktaşın parasını kiralık oyunculara dağıtıp duruyor senn artık FFP ile sorunun yok para ver genç oyuncu al Ferdiyi Bilali pintiliğiniz yüzünden kaçırdınız gelecekte ikisinden de para kazanabilirdik ama tutturmuşsunuz kiralık oyuncu karius yerine bonservis verip Berkeyi al Utkuyla beraber Beşiktaşımızın 10 senesi kurtulsun Abubakarda Taliscada bedavadan para verdiğimiz yeterli
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Toplam 3
Yorum
Fırat Harika olağanüstü transfer olur. Umarım doğrudur.keşke alında
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