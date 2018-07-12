UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1. ön eleme turu ilk ayağı tamamlandı – Fotomaç – 12 Temmuz 2018
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    12 Temmuz 2018, Perşembe
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    'nde 1. ön eleme turu ilk ayağı tamamlandı

    <a href="/index/uefa?id=fc10adcd-3263-4cd6-ab10-429757eaaf86" class="" rel="tag">UEFA</a> <a href="/index/sampiyonlar_ligi?id=23900725-df76-4604-8a6d-605adaf70983" class="" rel="tag">Şampiyonlar Ligi</a>'nde 1. ön eleme turu ilk ayağı tamamlandı

    1. ön eleme turu ilk ayağı, 8 maçla tamamlandı.

    Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonunun sona eren 1. ön eleme turu ilk ayağında, en farklı skoru, konuk ettiği temsilcisi Crusaders'i 7-0'la geçen ekibi Ludogorets aldı.

    temsilcisine farkı getiren golleri Jakub Swierczok (3), Marcelinho (2), Claudiu Keşerü ve Rodney Brown (kendi kalesine) kaydetti.

    Bu turun rövanş maçları, 17-18 Temmuz tarihlerinde yapılacak.

    Alınan sonuçlar şöyle:

    () - Sutjeska (Karadağ): 1-0

    Spartak Trnava (Slovakya) - Zrinjski (): 1-0

    Spartaks Jurmala () - Kızılyıldız (): 0-0

    Süduva (Litvanya) - APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi): 3-1

    Kukesi (Arnavutluk) - Valletta (Malta): 0-0

    Ludogorets () - Crusaders (): 7-0

    Olimpija Ljubljana (Slovenya) - Karabağ (): 0-1

    Valur (İzlanda) - Rosenborg (Norveç): 1-0

    1. 12.7.2018 05:07
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