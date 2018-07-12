UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1. ön eleme turu ilk ayağı tamamlandı
UEFA Şampiyonlar Ligi 1. ön eleme turu ilk ayağı, 8 maçla tamamlandı.
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonunun sona eren 1. ön eleme turu ilk ayağında, en farklı skoru, konuk ettiği Kuzey İrlanda temsilcisi Crusaders'i 7-0'la geçen Bulgaristan ekibi Ludogorets aldı.
Bulgaristan temsilcisine farkı getiren golleri Jakub Swierczok (3), Marcelinho (2), Claudiu Keşerü ve Rodney Brown (kendi kalesine) kaydetti.
Bu turun rövanş maçları, 17-18 Temmuz tarihlerinde yapılacak.
Alınan sonuçlar şöyle:
Astana (Kazakistan) - Sutjeska (Karadağ): 1-0
Spartak Trnava (Slovakya) - Zrinjski (Bosna Hersek): 1-0
Spartaks Jurmala (Letonya) - Kızılyıldız (Sırbistan): 0-0
Süduva (Litvanya) - APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi): 3-1
Kukesi (Arnavutluk) - Valletta (Malta): 0-0
Ludogorets (Bulgaristan) - Crusaders (Kuzey İrlanda): 7-0
Olimpija Ljubljana (Slovenya) - Karabağ (Azerbaycan): 0-1
Valur (İzlanda) - Rosenborg (Norveç): 1-0
- 12.7.2018 05:07
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Fransa Hırvatistan final maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Toplam 1
Yorum
YAW HE OKAN cüneyt çakır ingiltereyi tutuyordu resmen maçı tersten izlemişsin galiba :)
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Çağlar için bize teklif gelmedi
Toplam 1
Yorum
qwerz satisdan paymi? kovayi kim alir ki sizde pay alasiniz 10 maca 37 gol
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Gelecek G.Saray’da
Toplam 1
Yorum
austin 1 sezonu kuratracağız die evertona futbolcu yetiştireceğine şu botheim vs gibi oyuncuları bulup geleceğe yatırımı bin kere tercih ederim
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1. ön eleme turu ilk ayağı tamamlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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