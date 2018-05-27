Carole sezon başı – Fotomaç – 27 Mayıs 2018
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    28 Mayıs 2018, Pazartesi
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    Carole sezon başı

    Carole sezon başı

    'ın geçtiğimiz sezon Sevilla'ya kiraladığı Lionel Carole, İspanyol ekibinde kadro dışı kalmıştı

    Fransız sol bek sezon bitince yeniden Aslan'a döndü. Kulüpteki geleceğine karar verecek. Carole'ün kaderi sezon başı kampında belli olacak. İmparator, yedek sol bek olarak Carole'ü kadroda tutmayı planlıyor.
    1. 27.5.2018
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