Real Madrid - Liverpool Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, nerede, saat kaçta, hangi kanalda?

Real Madrid, halihazırda 12 kez ile Şampiyonlar Ligi'ni en çok kazanan takım konumunda. Üstelik son iki senenin şampiyonu ve kupayı bir kez daha kazanarak üst üste üçüncü kez zafere ulaşmanın peşinde. Kupayı son iki senede üst üste kazanan Real Madrid, bu alanda bir ilki başardı ve rekorunu geliştirmenin peşinde. Her ne kadar daha önce bu kupayı 5 kez üst üste kazanmış olsalar da, Şampiyonlar Ligi, 1992-1993 sezonundan beri farklı bir isimle ve farklı bir formatla oynanıyor. Ve bu yeni formatta iki kez üst üste şampiyonluğa ulaşan tek takım Real Madrid.





FİNAL MAÇININ DİĞER TARAFI: LİVERPOOL

İngiliz efsanesi Liverpool her ne kadar eski günlerini arasa da hala İngiltere'nin en çok Şampiyonlar Ligi kazanan takımı. Zirvede 12 şampiyonlukla Real Madrid varken onu bir diğer eski günlerini arayan İtalya efsanesi Milan, 7 şampiyonlukla takip ediyor. Liverpool ise 5 şampiyonlukla üçüncülüğü aynı sayıda şampiyonluk yaşayan Barcelona ve Bayern Münih ile paylaşıyor.

REAL MADRİD - LİVERPOOL ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NE ZAMAN, NEREDE, SAAT KAÇTA?

İki efsane arasındaki final, 26 Mayıs Cumartesi günü oynanacak. Real Madrid ile Liverpool arasındaki karşılaşma Ukrayna'nın Kiev şehri ev sahipliği yapacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNAL HANGİ STATTA?

2017 – 2018 sezonu Şampiyonlar Ligi finali, Kiev Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.





ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ İDDİA ORANLARI

Real Madrid ile Liverpool arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinde favori Real Madrid olarak gösteriliyor. Maçtan önce açıklanan oranlara göre Real Madrid'in galibiyetine verilen oran 2.25, Liverpool'un galibiyetine verilen oran 3.10 iken beraberliğe verilen oran ise 3.50.



REAL MADRİD'İN FİNAL YOLU

İspanyol devi Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde finale yürüyüş yolu epey zorlu oldu. Önce gruplarda Tottenham ve Borussia Dortmund gibi iki zorlu ekiple mücadele eden Madrid'in diğer rakibi ise APOEL Nicosia idi. Gruptan ikinci olarak çıkan Real Madrid, sırasıyla Avrupa'nın devlerini Şampiyonlar Ligi'nin dışına itti. Los Galacticos, 2. Turda, çeyrek finalde ve yarı finalde sırasıyla PSG, Juventus ve Bayern Münih'i eleyerek Liverpool ile rakip oldu.

LİVERPOOL'UN FİNAL YOLU

Liverpool'un final yolu ise Real Madrid'e nazaran daha kolay bir yoldu denilebilir. Liverpool lider çıktığı grup aşamasında rakipleri Sevilla, Maribor ve Spartak Moskova oldu. Bu gruptan lider çıkan Liverpool, final yolunda sırasıyla Porto, Manchester City ve Roma'yı eleyerek Şampiyonlar Ligi finalinde oynama hakkı kazandı.

Şüphesiz Real Madrid'in en büyük silahı Cristiano Ronaldo . Ronaldo, her ne kadar'da hem şampiyonluk yarışında hem de gol krallığı sıralamasında geride kalsa da harika bir Şampiyonlar Ligi sezonu geçirdi. Ronaldo, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 15 gol ile gol krallığı yarışında açık ara lider. Efsane, 2013 – 2014 Şampiyonlar Ligi sezonunda 17 gol atmıştı ve bu istatistiği ile Şampiyonlar Ligi'nde 1 sezonda en çok gol atan oyuncu olmuştu. Ronaldo, final maçında bu rekorunu egale etmeye ya da geliştirmeye çalışacak.

Liverpool ise Şampiyonlar Ligi'nde gol yollarında daha kolektif gözüktü. Ronaldo'dan sonra bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde en çok gol atan üç oyuncu Liverpool forması giyiyor. Liverpool'un yıldızları Mo Salah ve Roberto Firmino 10'ar golle Şampiyonlar Ligi'nde en çok gol atan ikinci oyuncu olurlarken onları 9 gol ile takım arkadaşları Sadio Mane izliyor.



Genel gol toplamında ise Salah'ın Ronaldo'ya üstünlüğü bulunuyor. Salah bu sezon tüm kulvarlarda oynanan resmi maçlarda 51 müsabakada 44 gole imza attı. Ronaldo ise bu sezon toplam 39 maçta 41 gole imza attı.





REAL MADRİD'İN ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ KAZANDIĞI SEZONLAR

1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017

LİVERPOOL'UN ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ KAZANDIĞI SEZONLAR

1977, 1978, 1981, 1984, 2005

