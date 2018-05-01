Real Madrid Bayern Münih maçı ne zaman hangi kanalda saat kaçta? – Fotomaç – 01 Mayıs 2018
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    01 Mayıs 2018, Salı
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    maçı ne zaman hangi kanalda saat kaçta?

    <a href="/index/real-madrid?id=059d61b3-092e-4e36-86ff-0abf2300ad7a" class="" rel="tag">Real Madrid</a> <a href="/index/bayern-munih?id=26529470-636b-4cd0-8dfe-0e297c488b6e" class="" rel="tag">Bayern Münih</a> maçı ne zaman hangi kanalda saat kaçta?

    Şampiyonlar Ligi'nde evinde 'i konuk ediyor

    Şampiyonlar Ligi'nde yarı final rövanş karşılaşmasında evinde 'i konuk ediyor. İlk maçı 2-1 kazanan final için avantajlı konumda.

    'ın yöneteceği maç 1 Mayıs Salı günü saat 21.45'te başlayacak. Maçı 1 naklen yayınlayacak.

    1. 1.5.2018 11:32
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