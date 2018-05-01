Real Madrid Bayern Münih maçı ne zaman hangi kanalda saat kaçta?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid evinde Bayern Münih'i konuk ediyor
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final rövanş karşılaşmasında Real Madrid evinde Bayern Münih'i konuk ediyor. İlk maçı 2-1 kazanan Real Madrid final için avantajlı konumda.
Cüneyt Çakır'ın yöneteceği maç 1 Mayıs Salı günü saat 21.45'te başlayacak. Maçı TRT 1 naklen yayınlayacak.
- 1.5.2018 11:32
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Trabzonspor taraftarlarının Şenol Güneş aşkı!
Toplam 2
Yorum
erol hoca doğru trabzona yakısır.tolga da trabzona yakısır.bir bjk taraftarı olarak samimi görüsüm.
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Basel’den Eren Derdiyok’a kanca
Toplam 2
Yorum
hagi10 satın bunu yerine umut bozoku alın
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Yenilginin sorumlusu Şenol Güneş mi?
Toplam 1
Yorum
Ankaralı Böyle korkak ve beceriksiz bir düzenle oynatan herhalde Şenol hocaydı. Yenilginin baş sorumlusu kendisidir. Ben değilim
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