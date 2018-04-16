Şampiyonlar Ligi'ne gidecek takımlar
2017-18 sezonunda sona yaklaşırken gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeyi garantileyen takımlar da belli olmaya başladı
- 16 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 12:16
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Şenol Güneş'ten Fenerbahçe uyarısı
Toplam 8
Yorum
Murat Fenerbahçenin süratli oyuncuları bu fırsatları hiç kaçırmaz... Şaka mısın sen ya, Fenerbahçe'de kontraatak oynayacak oyuncu mu var :P
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İbre Kartal'a döndü!
Toplam 3
Yorum
BJK'li GS BJK maçi sampiyonluk maçi. Kim kazanirsa o sampiyon olur. beraber'e kalirsak basaksehir sampiyon olur. FB avcunu yalar.
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Şenol Güneş'ten Fenerbahçe uyarısı
Toplam 8
Yorum
BJK'li Kupanin hiçbir Önemi yok maksat Fener'i yenmek ;)
Şampiyonlar Ligi'ne gidecek takımlar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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