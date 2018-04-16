Şampiyonlar Ligi'ne gidecek takımlar – Fotomaç – 16 Nisan 2018
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    16 Nisan 2018, Pazartesi
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    Şampiyonlar Ligi'ne gidecek takımlar

    Şampiyonlar Ligi'ne gidecek takımlar

    2017-18 sezonunda sona yaklaşırken gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeyi garantileyen takımlar da belli olmaya başladı

    1. 16 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 12:16
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