Real Madrid turladı Katalan basını çıldırdı
Real Madrid, Şamppiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Juventus'a 3-1 yenilmesine rağmen ilk maçı 3-0 kazandığı için tur atlayan taraf oldu. Ancak maça son dakikalarda yaşanan penaltı pozisyonu damga vurdu...
- 12 Nisan 2018, Perşembe
- Güncelleme: 11:38
-
Fener'in bombası Mario Gomez
Toplam 10
Yorum
BEŞİKTAŞ ADAM GELECEK OLSA TÜRKİYEYE İLK TERCİHİ BEŞİKTAŞ OLUR ! SİZE SORUYORUM FUTBOLCUSUNUZ AYKUT KOCAMAN İLE ÇALIŞIR MISINIZ ?
-
Belhanda dökülüyor!
Toplam 3
Yorum
SINIZ. YOKSA GS YIN İŞİ ZOR. GÜN BU GÜN SN ABDÜRAHİM BAŞKAN BU VERİMSİZ FUTBOLCULARIN KAZANILMASI SANA DÜŞÜYOR. YOKSA KİMSE BU İŞİ YAPAMAZ. GS YI İMPARATOR VE SEN ŞAMPİYON YAPMALI
-
Belhanda dökülüyor!
Toplam 3
Yorum
MASI GEREKEN BİR OYUNCU. BU ADAMI GS DA İMPARATOR OYNATAMAZSA KİMSE OYNATAMAZ. AMA ŞU ANA KADARDA GS DA BAŞARISIZ. BU OYUNCU MAÇ ALMALI MAÇ. HER ŞEYE RAĞMEN KAZANIL
Real Madrid turladı Katalan basını çıldırdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.