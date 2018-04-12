Real Madrid turladı Katalan basını çıldırdı – Fotomaç – 12 Nisan 2018
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    12 Nisan 2018, Perşembe
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    turladı Katalan basını çıldırdı

    <a href="/index/real-madrid?id=059d61b3-092e-4e36-86ff-0abf2300ad7a" class="" rel="tag">Real Madrid</a> turladı Katalan basını çıldırdı

    Real Madrid, Şamppiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Juventus'a 3-1 yenilmesine rağmen ilk maçı 3-0 kazandığı için tur atlayan taraf oldu. Ancak maça son dakikalarda yaşanan penaltı pozisyonu damga vurdu...

    1. 12 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 11:38
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