Cengiz Ünder'e destek yağdı! – Fotomaç – 11 Nisan 2018
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    11 Nisan 2018, Çarşamba
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    'e destek yağdı!

    Cengiz Ünder'e destek yağdı!

    Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde ilk maçı deplasmanda 4-1 kaybeden İtalyan temsilcisi Roma, evinde Messi'li 'yı 3-0 ile geçti ve yarı finale yükselen taraf oldu.

    1984-1984 yılının ardından ilk kez Devler Ligi'nde yarı finale yükselen Roma'da milli futbolcumuz , 3. golün asistini yapan isim oldu ve sosyal medyada adından sıkça söz ettirdi.

    Cengiz, maçtan sonra yaptığı paylaşımda, "Çok ünlü bir Türk sözü derki; 'Geri dönüşlerin hastasıyız" ifadelerini kullanarak 2008 ve 2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde A Milli Futbol Takımımızın geriden gelerek kazandığı maçlara göndermede bulundu. Milli yıldızımız paylaşımında Türk bayrağını da kullandı.



    BAKAN BAK: BAZEN TEK BİR HAREKETLE ÇOK ŞEYİ DEĞİŞTİRİRSİN!
    Gençlik ve Spor Bakanı da Cengiz Ünder'i kutlayan isimlerdendi. Bakan Bak, Cengiz'in yaptığı paylaşımı retweetlerken, kendisi de bir paylaşımda bulundu ve milli futbolcunun 3. gol öncesi kullandığı kornerin görselini paylaşarak, "Bazen tek bir hareketle çok şeyi değiştirirsin" ifadelerine yer verdi.



    ROMA'DAN CENGİZ PAYLAŞIMI
    İtalyan Kulübü, tarihi maç sonra Cengiz Ünder'in asker selamı verdiği fotoğrafı paylaşarak, "En büyük sahne" ifadelerini kullandı.

    1. 11 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 10:01
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