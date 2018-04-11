Cengiz Ünder'e destek yağdı!
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde ilk maçı deplasmanda 4-1 kaybeden İtalyan temsilcisi Roma, evinde Messi'li Barcelona'yı 3-0 ile geçti ve yarı finale yükselen taraf oldu.
Cengiz, maçtan sonra yaptığı paylaşımda, "Çok ünlü bir Türk sözü derki; 'Geri dönüşlerin hastasıyız" ifadelerini kullanarak 2008 Avrupa Şampiyonası ve 2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde A Milli Futbol Takımımızın geriden gelerek kazandığı maçlara göndermede bulundu. Milli yıldızımız paylaşımında Türk bayrağını da kullandı.
BAKAN BAK: BAZEN TEK BİR HAREKETLE ÇOK ŞEYİ DEĞİŞTİRİRSİN!
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da Cengiz Ünder'i kutlayan isimlerdendi. Bakan Bak, Cengiz'in yaptığı paylaşımı retweetlerken, kendisi de bir paylaşımda bulundu ve milli futbolcunun 3. gol öncesi kullandığı kornerin görselini paylaşarak, "Bazen tek bir hareketle çok şeyi değiştirirsin" ifadelerine yer verdi.
ROMA'DAN CENGİZ PAYLAŞIMI
İtalyan Kulübü, tarihi maç sonra Cengiz Ünder'in asker selamı verdiği fotoğrafı paylaşarak, "En büyük sahne" ifadelerini kullandı.
- 11 Nisan 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 10:01
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Fatih Terim Başakşehir maçı öncesi takıma mesaj verdi
Toplam 3
Yorum
gsli birak sunlari ya cvp vermeye degmez 8-9 kisiye 6 atmislar vay ne basari
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Tudor’dan Fatih Terim'e 4 puan fark
Toplam 2
Yorum
terim ne diyecek ? biz bastan demistik. reiekerinkin ve tudor hakkini yediniz. fenerde daumun yedi kac sezondur cikti gs den cikacak. allahin adaletini unutunu
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Aykut Kocaman'dan son 6 hafta tahmini
Toplam 8
Yorum
Aykut Kocaman'dan son 6 hafta tahmini. Başakşehir'le 5 puan fark ama fikstür vehakem avantajı nedeniyle sarı-lacivertlilerde herkes bu farkın rahatlıkla kapanabileceğini düşünüyor
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