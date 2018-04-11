Bayern Münih yarı finalde!
Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Bayern Münih sahasında Sevilla'yı ağırladı.
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında deplasmanda Sevilla'yı 2-1 mağlup eden Bayern Münih, rövanşta evinde rakibiyle golsüz berabere kalarak adını yarı finale yazdırdı.
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Bayern Münih, Allianz Arena'da İspanyol ekibi Sevilla'yı konuk etti. İlk maçtaki 2-1'lik skorun verdiği avantajla sahaya çıkan Alman ekibi, Sevilla karşısında ilk yarıda etkili olamadı ve iki takım soyunma odasına golsüz eşitlikle girdi. İkinci yarıda da iki takımın atakları gol getirmeyince mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi ve bu sonuçla Bayern Münih, yarı finale yükseldi.
- 11 Nisan 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 23:56
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Fernando Muslera'ya Boca Juniors talip oldu!
Toplam 2
Yorum
uA Bas 25m al muslerayi bizde gidip alman liginden zieler, horn, sommer, veya hitz'i getirelim
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Beşiktaş, Oğuzhan Özyakup'un bonservisini belirledi
Toplam 8
Yorum
galah kimse almas bunu....kendinizi kandirmayin!!!
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İşte Fatih Terim'in Gençlerbirliği maçındaki devre arası konuşması!
Toplam 5
Yorum
Hagi ORTA SAHADAN-CEPHEDEN ORTA YAPIN DEDİĞİ KESİN
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