Bayern Münih - Sevilla | CANLI
Bayern Münih Sevilla Şampiyonlar Ligi maçı rövanş maçında karşı karşıya geliyor. İlk maçta Sevilla'yı 2-1 Bayern Münih, evinde de avantajı skor elde ederek yarı finale yükselmek istiyor. Peki Bayern Münih Sevilla maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Sevilla'nın sahasında 2-1 kazanmayı başaran Bayern Münih, rövanş maçında da karşı karşılaşacak. Her türlü galibiyet ve beraberliğin yaradığı Bayern Münih'te Kingsley Coman ve Manuel Neuer sakatlıklarından dolayı forma giyemezken, Arturo Vidal'in durumu belli değil. Sevilla'da ise eski Fenerbahçeli Simon Kjaer, sakatlığı maçta forma giymeyecek. Peki kıyasıya mücadelenin yaşanacak Bayern Münih Sevilla maçı hangi kanalda, ne zaman başlayacak? İşte Bayern Sevilla maçının detayları…
BAYERN MÜNİH SEVİLLA MAÇI HANGİ KANALDA?
Bu akaşm 21.45'te başlayacak olan Bayern Münih Sevilla maçı Tivibu Spor 3'ten canlı yayınlanacak.
BAYERN MÜNİH SEVİLLA İLK 11
Bayern Münih: Ulreich, Kimmich, Boateng, Hummels, Rafinha, Javi Martinez, James Rodriguez, Robben, Müller, Ribery, Lewandowski
Sevilla: Soria, Jesus Navas, Mercado, Lenglet, Escudero, N'Zonzi, Banega, Sarabia, Franco Vazquez, Correa, Ben Yedder
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AVANTAJ ALMAN EKİBİNDE
Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçında Bayern Münih, deplasmanda Sevilla'yı 2-1 yenerek yarı finale yükselme yolunda avantaj yakaladı. Sevilla'nın golünü Pablo Sarabia atarken, Bayern Münih'in golleri Jesus Navas (Kendi kalesine) ve Thiago Alcantara'dan geldi. Beşiktaş'ı Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda saf dışı bırakarak çeyrek finale yükselen Bayern Münih, Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Simon Kjaer'in takımı Sevilla deplasmanında zorlansa da galip gelmeyi bildi.
BAYERN MÜNİH'İ SAKATLIKLAR KORKUTUYOR
İlk maçta aldığı 2-1'lik avantajla sahaya çıkacak olan Bayern Münih'te başta kaleci Neuer olmak üzere Colman ve Vidal'ın yüksek ihtimal Sevilla'ya karşı rövanş maçında sahada yer almayacak olamaları Bayern Münih'i endişe ettiriyor.
- 11 Nisan 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 21:47
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Fernando Muslera'ya Boca Juniors talip oldu!
Toplam 2
Yorum
uA Bas 25m al muslerayi bizde gidip alman liginden zieler, horn, sommer, veya hitz'i getirelim
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Beşiktaş, Oğuzhan Özyakup'un bonservisini belirledi
Toplam 8
Yorum
galah kimse almas bunu....kendinizi kandirmayin!!!
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İşte Fatih Terim'in Gençlerbirliği maçındaki devre arası konuşması!
Toplam 5
Yorum
Hagi ORTA SAHADAN-CEPHEDEN ORTA YAPIN DEDİĞİ KESİN
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