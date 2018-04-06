Salah, Premier Lig'den sonra Devler Ligi'ni de salladı! – Fotomaç – 06 Nisan 2018
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    06 Nisan 2018, Cuma
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    Salah, 'den sonra Devler Ligi'ni de salladı!

    Salah, Premier Lig'den sonra Devler Ligi'ni de salladı!

    Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçlarında haftanın oyuncusu seçildi.

    forması giyen Mısırlı yıldız , Şampiyonlar Ligi'nde oyların yüzde 75'ini alarak haftanın oyuncusu oldu.

    Salah, karşılaşmasında takımı adına bir gol atarken bir de asist yapmış ve takımının galibiyetinde büyük rol almıştı. Salah bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 11 karşılaşmada 8 gol attı 3 de asist yaptı.

    Mısırlı oyuncu, ligde çıktığı 31 karşılaşmada 29 gol atarken 10 da asist yapmayı başardı.

    1. 06 Nisan 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 15:01
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