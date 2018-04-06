Salah, Premier Lig'den sonra Devler Ligi'ni de salladı!
UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçlarında haftanın oyuncusu Mohamed Salah seçildi.
Liverpool forması giyen Mısırlı yıldız Mohamed Salah, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oyların yüzde 75'ini alarak haftanın oyuncusu oldu.
Salah, Manchester City karşılaşmasında takımı adına bir gol atarken bir de asist yapmış ve takımının galibiyetinde büyük rol almıştı. Salah bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 11 karşılaşmada 8 gol attı 3 de asist yaptı.
Mısırlı oyuncu, ligde çıktığı 31 karşılaşmada 29 gol atarken 10 da asist yapmayı başardı.
- 06 Nisan 2018, Cuma
- Güncelleme: 15:01
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Demba Ba'yı istiyorum
Toplam 16
Yorum
UĞUR GÜNYÜZ Eğer verdiğiniz örnek kötü bir davranış ise, BJK farklı olmalıydı.. Artık emenike örneği düşmüştür..
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Demba Ba'yı istiyorum
Toplam 16
Yorum
burak fikret orman tam bir orman kaçkınısın ne dediğini bilmiyon
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Kafada bitirdi
Toplam 7
Yorum
fatih aykut kocaman klasiği işte en iyi adamları bitirmek
Salah, Premier Lig'den sonra Devler Ligi'ni de salladı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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