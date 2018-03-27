Erken final, kapalı gişe!

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Fransız ekibi PSG'yi deviren İspanyol devi Real Madrid ile, İngiliz temsilcisi Tottenham'ı son maçta ecel terleri dökerek eleyen İtalyan devi Juventus, çeyrek finalde eşleşirken iki takım arasında oynanacak karşılaşmaya taraftarların ilgisi büyük oldu.

Dünyaca ünlü İspanyol gazetesi El Mundo Deportivo'nun haberine göre; 3 Nisan'da Bernabeu'da oynanacak ilk maç için satışa çıkan 80 bin biletin tamamı bitti. Dün sabah saat 10'da satışa sunulan biletlerin sadece 6 dakika içerisinde bittiği açıklandı. Bu sayı Şampiyonlar Ligi çeyrek finali için satılan en fazla bilet rekoru olarak tarihe geçti.

81 bin kişilik Santiago Bernabeu Stadyumu'nda, konuk takım seyircisi için ayrılan 3 bin koltuğunda tükendiği açıklandı.