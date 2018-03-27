Erken final, kapalı gişe! – Fotomaç – 27 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    27 Mart 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    Erken final, kapalı gişe!

    Erken final, kapalı gişe!

    Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final eşleşmeleri arasında erken final olarak görülen - karşılaşmasında rekor kırılması bekleniyor. Dev karşılaşma için satışa çıkarılan biletlerin tamamı 6 dakika içinde tükendi.

    Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Fransız ekibi PSG'yi deviren İspanyol devi ile, İngiliz temsilcisi Tottenham'ı son maçta ecel terleri dökerek eleyen İtalyan devi , çeyrek finalde eşleşirken iki takım arasında oynanacak karşılaşmaya taraftarların ilgisi büyük oldu.

    Dünyaca ünlü İspanyol gazetesi Deportivo'nun haberine göre; 3 Nisan'da Bernabeu'da oynanacak ilk maç için satışa çıkan 80 bin biletin tamamı bitti. Dün sabah saat 10'da satışa sunulan biletlerin sadece 6 dakika içerisinde bittiği açıklandı. Bu sayı Şampiyonlar Ligi çeyrek finali için satılan en fazla bilet rekoru olarak tarihe geçti.

    81 bin kişilik Santiago Bernabeu Stadyumu'nda, konuk takım seyircisi için ayrılan 3 bin koltuğunda tükendiği açıklandı.

    1. 27 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 10:02
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Erken final, kapalı gişe! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN