Erken final, kapalı gişe!
UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final eşleşmeleri arasında erken final olarak görülen Real Madrid - Juventus karşılaşmasında rekor kırılması bekleniyor. Dev karşılaşma için satışa çıkarılan biletlerin tamamı 6 dakika içinde tükendi.
Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Fransız ekibi PSG'yi deviren İspanyol devi Real Madrid ile, İngiliz temsilcisi Tottenham'ı son maçta ecel terleri dökerek eleyen İtalyan devi Juventus, çeyrek finalde eşleşirken iki takım arasında oynanacak karşılaşmaya taraftarların ilgisi büyük oldu.
Dünyaca ünlü İspanyol gazetesi El Mundo Deportivo'nun haberine göre; 3 Nisan'da Bernabeu'da oynanacak ilk maç için satışa çıkan 80 bin biletin tamamı bitti. Dün sabah saat 10'da satışa sunulan biletlerin sadece 6 dakika içerisinde bittiği açıklandı. Bu sayı Şampiyonlar Ligi çeyrek finali için satılan en fazla bilet rekoru olarak tarihe geçti.
81 bin kişilik Santiago Bernabeu Stadyumu'nda, konuk takım seyircisi için ayrılan 3 bin koltuğunda tükendiği açıklandı.
- 27 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 10:02
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Dirar önerdi Çetinkaya izleyemedi!
Toplam 4
Yorum
sorcerer dirar kim, yaaa aykutun bu seneki ki fbye kazığı bide topcu öneriyo ben dirara takım önereyim artvin hopa spor.
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İşte Kocaman'ın son 8 taktiği!
Toplam 2
Yorum
sezgin Bi gidin de kurtulalım bee başka bişi istemiyoruz yeterki gidin
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Ayrılmak aklımda yoktu
Toplam 3
Yorum
wolverine82 transfermarkette 18 milyon gözüküyor bizim başkan 10 a satın alır ve negredo ve love satarız fazlası paraya bu adamı getir bize başkan
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