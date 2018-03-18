Cristiano Ronaldo'ya şok! Hapse girebilir...

CNN Türk'ün haberine göre; Bir kaç gün önce 5 milyon euro vergi kaçırdığı iddiasıyla eski Real Madridli futbolcu Xabi Alonso için 8 yıl hapis istendiği haberlerinin ortaya çıkmasıyla birlikte Cristiano Ronaldo davasında da benzer bir durumun olup olmayacağı konuşulmaya başlanmıştı. İspanyol basınında yer alan haberlere göre Ronaldo'nun hiç şansı yok ve kulislerden elde edilen bilgiye göre suçlu bulunacak.



