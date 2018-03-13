Cengiz bugün yine tarih yazabilir
Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Roma, ilk maçta 2-1 yenildiği Shakhtar Donetsk'le bu akşam evinde karşı karşıya gelecek
TEK GOLÜ CENGİZ ATMIŞTI
İtalya'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Türk oyuncu Cengiz Ünder ise Roma'nın en büyük kozları arasında yer alıyor. Ukrayna'da oynanan ilk maçta da takımın tek golünü atan Cengiz, bu akşam da Roma'nın en büyük silahları arasında yer alıyor.
6 GOL 1 ASİST
İtalyan ekibi formasıyla şu ana kadar Serie A'da 20 maçta 5 gol atıp 1 de asist yapan Cengiz, Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı ilk maçta ise fileleri sarsmayı başarmıştı.
DEVLER LİGİ'NDEKİ İKİNCİ MAÇI
21 Şubat'ta oynanan ilk maçta sahaya ilk 11'de çıkan Cengiz, takımını öne geçirirken, Roma üstünlüğünü koruyamayarak sahadan 2-1 mağlup ayrılsa da ikinci maç için avantaj elde etmişti. Bu maçta ilk kez Şampiyonlar Ligi maçına çıkan Cengiz Ünder büyük bir başarı göstererek ilk maçta ilk golünü atmıştı.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE GOL ATAN EN GENÇ OYUNCU
Genç yıldız Shakhtar'a attığı golle 20 yıl 7 ay 7 günle Şampiyonlar Ligi'nde gol atan en genç Türk oyuncu olma unvanını da eline geçirdi.
ROMA TARİHİNE DE GEÇTİ
Cengiz ayrıca, Roma formasıyla çıktığı ilk maçta gol atan 5. oyuncu oldu. Francesco Totti, Rodrigo Taddei, Leandro Greco ve Juan Iturbe de aynı başarıyı göstermişti. Cengiz ikinci maçında da gol atarsa yeni bir tarih daha yazmış olacak...
ROMA TURU NASIL GEÇER
Roma, deplasmanda Cengiz'in attığı gol nedeniyle bu akşamki maçı 1-0 kazanması halinde ceyrek finale çıkacak. İki farklı galibiyetler de turu Roma'ya getirirken, 3-2, 4-3 gibi mağlubiyetlerle birlikte deplasman ekibinin alacağı tüm galibiyet ve beraberliklerde Shakhtar turu geçecek. Saat 22:45'ta başlayacak maç TivibuSpor 2'den naklen yayınlanacak.
- 13 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 10:26
-
Kocaman'dan Volkan itirafı
Toplam 3
Yorum
hasta fenerli Hangi yapıya zarar vermeyeceksin yapımı var. planları yapıyoruz diyorsun. Daha plan halindesin, ze zaman uygulamaya geçicez lig bitti hocam
-
Bu vebalı bir durum mu?
Toplam 3
Yorum
tiner evet hocam doğru bildin VEBA hemde TİNER VEBASI
-
G.Saray bitti demeden bitmez
Toplam 1
Yorum
prim canavari gelsin paralar.
Cengiz bugün yine tarih yazabilir haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.