Cengiz bugün yine tarih yazabilir

TEK GOLÜ CENGİZ ATMIŞTI

İtalya'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Türk oyuncu Cengiz Ünder ise Roma'nın en büyük kozları arasında yer alıyor. Ukrayna'da oynanan ilk maçta da takımın tek golünü atan Cengiz, bu akşam da Roma'nın en büyük silahları arasında yer alıyor.

6 GOL 1 ASİST

İtalyan ekibi formasıyla şu ana kadar Serie A'da 20 maçta 5 gol atıp 1 de asist yapan Cengiz, Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı ilk maçta ise fileleri sarsmayı başarmıştı.





DEVLER LİGİ'NDEKİ İKİNCİ MAÇI

21 Şubat'ta oynanan ilk maçta sahaya ilk 11'de çıkan Cengiz, takımını öne geçirirken, Roma üstünlüğünü koruyamayarak sahadan 2-1 mağlup ayrılsa da ikinci maç için avantaj elde etmişti. Bu maçta ilk kez Şampiyonlar Ligi maçına çıkan Cengiz Ünder büyük bir başarı göstererek ilk maçta ilk golünü atmıştı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE GOL ATAN EN GENÇ OYUNCU

Genç yıldız Shakhtar'a attığı golle 20 yıl 7 ay 7 günle Şampiyonlar Ligi'nde gol atan en genç Türk oyuncu olma unvanını da eline geçirdi.





ROMA TARİHİNE DE GEÇTİ

Cengiz ayrıca, Roma formasıyla çıktığı ilk maçta gol atan 5. oyuncu oldu. Francesco Totti, Rodrigo Taddei, Leandro Greco ve Juan Iturbe de aynı başarıyı göstermişti. Cengiz ikinci maçında da gol atarsa yeni bir tarih daha yazmış olacak...

ROMA TURU NASIL GEÇER

Roma, deplasmanda Cengiz'in attığı gol nedeniyle bu akşamki maçı 1-0 kazanması halinde ceyrek finale çıkacak. İki farklı galibiyetler de turu Roma'ya getirirken, 3-2, 4-3 gibi mağlubiyetlerle birlikte deplasman ekibinin alacağı tüm galibiyet ve beraberliklerde Shakhtar turu geçecek. Saat 22:45'ta başlayacak maç TivibuSpor 2'den naklen yayınlanacak.

