Cengiz bugün yine tarih yazabilir – Fotomaç – 13 Mart 2018
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    13 Mart 2018, Salı
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    Cengiz bugün yine tarih yazabilir

    Cengiz bugün yine tarih yazabilir

    son 16 turunda , ilk maçta 2-1 yenildiği 'le bu akşam evinde karşı karşıya gelecek

    TEK GOLÜ CENGİZ ATMIŞTI
    İtalya'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Türk oyuncu ise 'nın en büyük kozları arasında yer alıyor. Ukrayna'da oynanan ilk maçta da takımın tek golünü atan Cengiz, bu akşam da Roma'nın en büyük silahları arasında yer alıyor.

    6 GOL 1 ASİST
    İtalyan ekibi formasıyla şu ana kadar Serie A'da 20 maçta 5 gol atıp 1 de asist yapan Cengiz, 'nde çıktığı ilk maçta ise fileleri sarsmayı başarmıştı.

    DEVLER LİGİ'NDEKİ İKİNCİ MAÇI
    21 Şubat'ta oynanan ilk maçta sahaya ilk 11'de çıkan Cengiz, takımını öne geçirirken, Roma üstünlüğünü koruyamayarak sahadan 2-1 mağlup ayrılsa da ikinci maç için avantaj elde etmişti. Bu maçta ilk kez Şampiyonlar Ligi maçına çıkan Cengiz Ünder büyük bir başarı göstererek ilk maçta ilk golünü atmıştı.

    ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE GOL ATAN EN GENÇ OYUNCU
    Genç yıldız Shakhtar'a attığı golle 20 yıl 7 ay 7 günle Şampiyonlar Ligi'nde gol atan en genç Türk oyuncu olma unvanını da eline geçirdi.

    ROMA TARİHİNE DE GEÇTİ
    Cengiz ayrıca, Roma formasıyla çıktığı ilk maçta gol atan 5. oyuncu oldu. Francesco Totti, Rodrigo Taddei, Leandro Greco ve Juan Iturbe de aynı başarıyı göstermişti. Cengiz ikinci maçında da gol atarsa yeni bir tarih daha yazmış olacak...

    ROMA TURU NASIL GEÇER
    Roma, deplasmanda Cengiz'in attığı gol nedeniyle bu akşamki maçı 1-0 kazanması halinde ceyrek finale çıkacak. İki farklı galibiyetler de turu Roma'ya getirirken, 3-2, 4-3 gibi mağlubiyetlerle birlikte deplasman ekibinin alacağı tüm galibiyet ve beraberliklerde Shakhtar turu geçecek. Saat 22:45'ta başlayacak maç TivibuSpor 2'den naklen yayınlanacak.

    1. 13 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 10:26
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