Liverpool 10 yıl sonra çeyrek finalde
Liverpool, 2008/09 sezonundan bu yana ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.
Şampiyon Ligi son 16 turunda ilk maçı 5-0 kazanan Liverpool, Anfield'da Porto'yu konuk etti.
Karşılaşmanın ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.
Liverpool'un düşük viteste oynadığı ve 90 dakikada kaleyi bulan tek şut çektiği mücadelenin ikinci yarısında da gol olmadı.
Porto ile 0-0 berabere kalan Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselen takım oldu.
Porto'da Aboubakar 80. dakikada oyundan çıktı ve yerini Gonçalo Paciencia'ya bıraktı.
- 07 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 02:15
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BURS BURS BURS sevgili iyöneticiler futbolda fazla para dönmekte, küçük bir kısımda ihtiyaç sahiplerine verilsin, herkesten%1 alsak dünya para eder
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