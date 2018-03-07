Liverpool 10 yıl sonra çeyrek finalde

Şampiyon Ligi son 16 turunda ilk maçı 5-0 kazanan Liverpool, Anfield'da Porto'yu konuk etti.

Karşılaşmanın ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.



Liverpool'un düşük viteste oynadığı ve 90 dakikada kaleyi bulan tek şut çektiği mücadelenin ikinci yarısında da gol olmadı.



Porto ile 0-0 berabere kalan Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselen takım oldu.



Porto'da Aboubakar 80. dakikada oyundan çıktı ve yerini Gonçalo Paciencia'ya bıraktı.