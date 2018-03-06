Paris bir mucize daha gerçekleştirebilecek mi? – Fotomaç – 06 Mart 2018
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    06 Mart 2018, Salı
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    bir mucize daha gerçekleştirebilecek mi?

    <a href="/index/paris?id=22715eee-b31f-46f1-be14-cc3bf6382eb8" class="" rel="tag">Paris</a> bir mucize daha gerçekleştirebilecek mi?

    Şampiyonlar Ligi 2.tur rövanş karşılaşmasında Saint-Germain, 'i konuk edecek.

    Şampiyonlar Ligi'nde gecenin maçında Saint-Germain'in konuğu olacak. İlk maçı 3-1 kazanan İspanyol ekibi, rövanş öncesi avantajlı konumda. Ancak ekibi daha önce bu skordan dönmesini başardı. İki ekip 1993 yılında Kupası çeyrek finalinde karşılaştıklarında ilk maçı 3-1 kazanmış, Parc des Princes'de oynanan rövanş maçını 4-1 kazanan , turu geçen taraf olmuştu.

    Paris taraftarlarının tura olan inançları tam gözüküyor. Dün gece Real Madrid'in konakladığı otelin önüne giden Ultras taraftar grubu, Madrid'li futbolcuların uyuyamaması için araçlarının kornalarına basıp, meşaleler yakarak marş söylediler.

    Öte yandan Paris'in en büyük kozu , sakatlığı sebebiyle kadroda olmayacak. Bu gece 22.45'te oynanacak maç, 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

    Şampiyonlar Ligi'nde gecenin bir diğer maçı Liverpool-Porto arasında oynanacak.

    1. 06 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 15:38
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