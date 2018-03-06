Paris bir mucize daha gerçekleştirebilecek mi?
Şampiyonlar Ligi 2.tur rövanş karşılaşmasında Paris Saint-Germain, Real Madrid'i konuk edecek.
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin maçında Paris Saint-Germain'in konuğu Real Madrid olacak. İlk maçı 3-1 kazanan İspanyol ekibi, rövanş öncesi avantajlı konumda. Ancak Paris ekibi daha önce bu skordan dönmesini başardı. İki ekip 1993 yılında UEFA Kupası çeyrek finalinde karşılaştıklarında Real Madrid ilk maçı 3-1 kazanmış, Parc des Princes'de oynanan rövanş maçını 4-1 kazanan PSG, turu geçen taraf olmuştu.
Paris taraftarlarının tura olan inançları tam gözüküyor. Dün gece Real Madrid'in konakladığı otelin önüne giden PSG Ultras taraftar grubu, Madrid'li futbolcuların uyuyamaması için araçlarının kornalarına basıp, meşaleler yakarak marş söylediler.
Öte yandan Paris'in en büyük kozu Neymar, sakatlığı sebebiyle kadroda olmayacak. Bu gece 22.45'te oynanacak maç, TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin bir diğer maçı Liverpool-Porto arasında oynanacak.
- 06 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 15:38
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Fatih Terim'den dev takas!
Toplam 4
Yorum
çok doğru karar sinan dişında gelşime açık . bir iki oyuncuyu kiralık olarak verelim. koray günter ahmet çalık ve altyapı dan genç bir oyuncu olabilir.
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Fatura Kocaman'a kesildi
Toplam 31
Yorum
Ali Can Önümüzdeki 10 maç 30 puan neden olmasın.Aykut hoca daha önce başardı.Tekrar neden olmasın.Tam destek.hep destek.
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Beşiktaş zoru kolaya çevirdi
Toplam 2
Yorum
hayretler icindeyim kaleciye fol var yok diyorlar dirsek var yok diyorlar p 3 haftadır pen altı var yok diyorlar. bjkli yaptımı kırmızı 10 mac digerleri yp deva
Paris bir mucize daha gerçekleştirebilecek mi? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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