Şampiyonlar Ligi'nde gecenin maçında Paris Saint-Germain'in konuğu Real Madrid olacak. İlk maçı 3-1 kazanan İspanyol ekibi, rövanş öncesi avantajlı konumda. Ancak Paris ekibi daha önce bu skordan dönmesini başardı. İki ekip 1993 yılında UEFA Kupası çeyrek finalinde karşılaştıklarında Real Madrid ilk maçı 3-1 kazanmış, Parc des Princes'de oynanan rövanş maçını 4-1 kazanan PSG, turu geçen taraf olmuştu.

Paris taraftarlarının tura olan inançları tam gözüküyor. Dün gece Real Madrid'in konakladığı otelin önüne giden PSG Ultras taraftar grubu, Madrid'li futbolcuların uyuyamaması için araçlarının kornalarına basıp, meşaleler yakarak marş söylediler.

Öte yandan Paris'in en büyük kozu Neymar, sakatlığı sebebiyle kadroda olmayacak. Bu gece 22.45'te oynanacak maç, TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin bir diğer maçı Liverpool-Porto arasında oynanacak.