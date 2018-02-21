O kaçar mı Love
?Kartal’ın gol silahı, 19. dakikada net bir fırsatı harcadı, takımını mutlak bir golden etti
Bayern Münih'e karşı Beşiktaş'ın gol silahı olarak sahaya çıkan Vagner Love, beklentilerin altında kaldı. Tecrübeli forvet, Alman ekibi karşısında yakaladığı net bir fırsatta zor olanı başardı. Karşılaşmanın 19. dakikasında kaleciyle karşı karşıya kalan Brezilyalı futbolcu, topun dibine girdi ve farklı şekilde oyun alanının dışına gönderdi. Takımını öne geçirme fırsatını kolayca harcayan Love, 57. dakikada yerini Tosiç'e bıraktı.
EKSİK OYNAMASAK...
MAÇIN ardından bir hayli üzgün olan Love, "Talihsiz bir maç yaşadık. Vida'nın erken atılması tüm planlarımızı bozdu. Eksik oynamasak buradan daha iyi bir sonuçla ayrılabilirdik. İşimizin kolay olmadığını biliyorduk ama 10 kişi oynamak kötü oldu" dedi.
- 21 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 03:13
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Şenol Güneş: Buradan dönmez
Toplam 2
Yorum
Bence Love Sadece bi Talisca 10 Numara Alternatif ama Bi Cenk Tosun Alternatif Degil physic Iyi Degil Larin ve Pektemek Cenk Tosuna cok Daha Yakin
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Şenol Güneş: Buradan dönmez
Toplam 2
Yorum
misafir atibanın artık yaşlandığını ve bacaklarının beynini dinlemediğini anlamak için bayern hezimeti mi yaşamak gerekliydi..
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Beşiktaş kader maçına çıkıyor o ise...
Toplam 16
Yorum
sadofb tepe tepe kullan beştaş!!
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