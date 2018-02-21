Medel turdan ümidini kesmedi: "İmkansız değil"
Beşiktaş'ın Şilili yıldızı Gary Medel, 5-0 mağlup oldukları Bayern Münih maçının ardından Şili basınına açıklamalarda bulundu.
Medel, 5-0'lık Bayern Münih hezimetinden sonra İstanbul'daki rövanş maçı için ümitli konuştu ve "Hiçbir şey imkansız değildir" dedi.
MEDEL'İN UMUDU VAR
İstanbul'da işlerinin zor olduğunu kaydeden Medel, "Çok zor bir maç oldu. 10 kişi kalmadan önce iyi oynuyorduk, hücum anlamında da iyiydik. Böylesine harika bir takıma karşı bir kişi eksik oynamak bize çok zarar verdi ve 5-0 kaybettik. Evimizde bunu çevirmemiz çok zor. Hiçbir şey imkansız değildir ancak çok zor bir maç olacak, Bayern her anlamda çok güçlü." ifadelerini kullandı.
VİDAL İLE OYNAMAK BENİM İÇİN ZEVKTİ
Şili Milli Takımı'ndan arkadaşı Vidal ile oynamanın kendisini mutlu ettiğini de söyleyen tecrübeli oyuncu, "Arturo Vidal ile çocukluktan bu yana birbirimizi tanıyoruz. Herkes onun ne kadar harika bir oyuncu olduğunu biliyor. Onunla aynı sahada olmak, aynı takımda ya da karşı karşıya olsa da, benim için zevkti. Bizim için güzel bir hatıraydı." dedi.
- 21 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 21:19
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Caner Robben'i bakkala gönderdi
Toplam 21
Yorum
SÜPER_FENER NE BÜYÜK BİR BAŞARI BEEE MADALYAYI HAKETTİ BENCE
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Caner Robben'i bakkala gönderdi
Toplam 21
Yorum
poyraz şaka mı bu? nasıl bi haber..nasıl bi teselli? adamlar Türk futbolunun yerin dibine soktu,resmen dalga geçtiler aşağıladılar..caner kim ki
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Hırvat basınından şok ifade: "Hain..."
Toplam 19
Yorum
SÜPER_FENER BEN EN ÇOKTA KALECİYE ÜZÜLÜYORUM ADAM BEŞİKTAŞA GELDİĞİNDEN BERİ YARIM DÜZÜNE GOL YİYOR
Medel turdan ümidini kesmedi: "İmkansız değil" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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