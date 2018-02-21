Medel turdan ümidini kesmedi: "İmkansız değil" – Fotomaç – 21 Şubat 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    21 Şubat 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    turdan ümidini kesmedi: "İmkansız değil"

    <a href="/index/medel?id=1de67aec-c4a2-4434-804d-708cd629d90a" class="" rel="tag">Medel</a> turdan ümidini kesmedi: "İmkansız değil"

    Beşiktaş'ın Şilili yıldızı Gary , 5-0 mağlup oldukları maçının ardından Şili basınına açıklamalarda bulundu.

    , 5-0'lık hezimetinden sonra İstanbul'daki rövanş maçı için ümitli konuştu ve "Hiçbir şey imkansız değildir" dedi.

    MEDEL'İN UMUDU VAR

    İstanbul'da işlerinin zor olduğunu kaydeden , "Çok zor bir maç oldu. 10 kişi kalmadan önce iyi oynuyorduk, hücum anlamında da iyiydik. Böylesine harika bir takıma karşı bir kişi eksik oynamak bize çok zarar verdi ve 5-0 kaybettik. Evimizde bunu çevirmemiz çok zor. Hiçbir şey imkansız değildir ancak çok zor bir maç olacak, Bayern her anlamda çok güçlü." ifadelerini kullandı.

    VİDAL İLE OYNAMAK BENİM İÇİN ZEVKTİ

    Şili 'ndan arkadaşı Vidal ile oynamanın kendisini mutlu ettiğini de söyleyen tecrübeli oyuncu, " ile çocukluktan bu yana birbirimizi tanıyoruz. Herkes onun ne kadar harika bir oyuncu olduğunu biliyor. Onunla aynı sahada olmak, aynı takımda ya da karşı karşıya olsa da, benim için zevkti. Bizim için güzel bir hatıraydı." dedi.

    1. 21 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:19
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    turdan ümidini kesmedi: "İmkansız değil" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN