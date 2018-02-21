Arturo Vidal: "Rakibimizin 10 kişi kalması bize avantaj sağladı"
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında temsilcimiz Beşiktaş, deplasmanda Bayern Münih'e 5-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından Bayern Münihli futbolcu Arturo Vidal açıklamalarda bulundu.
Önemli bir galibiyet aldıklarını belirten Şilili yıldız, "Beşiktaş iyi bir takım. Bu galibiyetten ötürü çok mutluyuz. Taraftarlarımızın da desteğiyle önemli bir galibiyet aldık. Rakibimizin kırmızı kart sonucunda 10 kişi kalması maçın bizim adımıza maçın daha rahat geçmesini sağladı ve bize avantaj getirdi. Takım arkadaşlarımı kutluyorum" dedi.
- 21 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 03:10
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Şenol Güneş: Buradan dönmez
Toplam 2
Yorum
Bence Love Sadece bi Talisca 10 Numara Alternatif ama Bi Cenk Tosun Alternatif Degil physic Iyi Degil Larin ve Pektemek Cenk Tosuna cok Daha Yakin
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Şenol Güneş: Buradan dönmez
Toplam 2
Yorum
misafir atibanın artık yaşlandığını ve bacaklarının beynini dinlemediğini anlamak için bayern hezimeti mi yaşamak gerekliydi..
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Beşiktaş kader maçına çıkıyor o ise...
Toplam 16
Yorum
sadofb tepe tepe kullan beştaş!!
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