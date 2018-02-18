CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    18 Şubat 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Dev maç 'ın

    Dev maç <a href="/index/cuneyt-cakir?id=d67e17cb-f09d-4494-ba39-92357e78bd83" class="" rel="tag">Cüneyt Çakır</a>'ın

    kokartlı hakem , Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında ile arasında oynanacak karşılaşmayı yönetecek.

    kokartlı hakem , tarafından zorlu bir maça atandı. Tecrübeli hakem, Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda ile arasında oynanacak müsabakada düdük çalacak. 20 Şubat Salı günü Stamford Bridge'de 22.45'te başlayacak mücadelede Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. ve 'in çizgi hakemi olarak görev alacağı bu zorlu karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Mustafa Emre Eyisoy olacak.

    , en son altı sene önce bu iki takımın maçını yönetmiş ve 'da oynanan karşılaşma 2-2 sona ermişti.
    1. 18 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 14:12
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Dev maç 'ın haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN