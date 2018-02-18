Dev maç Cüneyt Çakır'ın
FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Chelsea ile Barcelona arasında oynanacak karşılaşmayı yönetecek.
Cüneyt Çakır, en son altı sene önce bu iki takımın maçını yönetmiş ve Camp Nou'da oynanan karşılaşma 2-2 sona ermişti.
- 18 Şubat 2018, Pazar
- Güncelleme: 14:12
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Beşiktaş, Münih yolcusu
Toplam 1
Yorum
BEŞİKTAŞ hakımızda hayırlısı inşallah iyi bir sonuçla geri döneriz başarılar BEŞİKTAŞIM ! gurup maçlarında bukalemunları sevindirmedin yine yap !
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Beşiktaş'tan flaş Talisca hamlesi!
Toplam 13
Yorum
BEŞİKTAŞ bahsedilen 2 penaltıdan çok önce verilmesi gereken 2 sarı kart var konyaya verilse 9 kişi kalan konya o pozisyonları zor bulur doğru mu ?
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Babel’e terbiyesizlik!
Toplam 1
Yorum
BEŞİKTAŞ inşallah suç duyurusunda bulunur babel taraftar felan değil bu velet görsün dünyanın kaç bucak olduğunu
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