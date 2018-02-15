Ronaldo'nun golü için ilginç iddia

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunun en önemli maçı olarak gösterilen Real Madrid-Paris Saint Germain eşleşmesinde Santiago Bernabeu'da oynanan ilk maç izleyenlerin nefeslerini kesti.

Paris Saint Germain'in deplasmanda öne geçtiği karşılaşmayı Real Madrid, Cristiano Ronaldo'nun biri penaltıdan olmak üzere iki ve Marcelo'nun tek golü ile 3-1 kazanırken, Ronaldo'nun kullandığı penaltı atışı başta sosyal medyada olmak üzere ilginç bir tartışma konusu yarattı.



Real Madrid'in 1-0 geride olduğu ilk yarının son dakikalarında kazanılan penaltıda topun başına geçen Ronaldo, topa vurmak üzereyken topun yerden hafifçe havalanması sonrası bazı taraftarlar sosyal medyadan "büyü" imasında bulunurken aklı selim taraftarlar da Ronaldo'nun sol ayağıyla çimi hareket ettirmesi sonrası topun hafifçe havalandığı yorumunu yaptı.