Ronaldo'nun golü için ilginç iddia
Şampiyonlar Ligi'nde dün oynanan ve nefes kesen Real Madrid - Paris Saint-Germain mücadelesinde Ronaldo'nun penaltı golü büyük tartışma yarattı.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunun en önemli maçı olarak gösterilen Real Madrid-Paris Saint Germain eşleşmesinde Santiago Bernabeu'da oynanan ilk maç izleyenlerin nefeslerini kesti.
Paris Saint Germain'in deplasmanda öne geçtiği karşılaşmayı Real Madrid, Cristiano Ronaldo'nun biri penaltıdan olmak üzere iki ve Marcelo'nun tek golü ile 3-1 kazanırken, Ronaldo'nun kullandığı penaltı atışı başta sosyal medyada olmak üzere ilginç bir tartışma konusu yarattı.
Real Madrid'in 1-0 geride olduğu ilk yarının son dakikalarında kazanılan penaltıda topun başına geçen Ronaldo, topa vurmak üzereyken topun yerden hafifçe havalanması sonrası bazı taraftarlar sosyal medyadan "büyü" imasında bulunurken aklı selim taraftarlar da Ronaldo'nun sol ayağıyla çimi hareket ettirmesi sonrası topun hafifçe havalandığı yorumunu yaptı.
Real Madrid - Paris Saint-Germain mücadelesinde Ronaldo'nun penaltı golü için ilginç iddia! https://t.co/zE8NMBazkt pic.twitter.com/l7SCU372UK— Fotomaç (@fotomac) 15 Şubat 2018
Portekizli yıldızın eski takım arkadaşı Rio Ferdinand ise yorumculuk yaptığı televizyon programında Ronaldo'nun Manchester United'daki antrenmanlarda penaltı atışı çalıkşırken topu hafifçe havalandırma taktiğini sıkça denediği ve olumlu sonuç aldığı için maçlarda da kullandığını söyledi.
- 15 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 11:25
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Volkan'dan olay paylaşım! Beşiktaş...
Toplam 15
Yorum
kartal Bu Volkan Demirel yan hakeme küfür ediyor ekranda alenen görünüyor neden ceza verilmiyor. Bjk. li Caner Erkine neden ceza verdiniz.
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Karalama kampanyası var
Toplam 3
Yorum
gsssssssss hem adamı hem parasını yalan ettıler
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Rakibimiz Galatasaray
Toplam 26
Yorum
fb bu sene 2011 bunu herkes göruyor ama ne azız ne de sen şampıyon olamayacaksınız taraftar göruyor o yuzden boş tribunlere oynuyorsunuz
Ronaldo'nun golü için ilginç iddia haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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