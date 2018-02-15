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    15 Şubat 2018, Perşembe
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    Ronaldo'nun golü için ilginç iddia

    Ronaldo'nun golü için ilginç iddia

    Şampiyonlar Ligi'nde dün oynanan ve nefes kesen - Paris Saint-Germain mücadelesinde Ronaldo'nun penaltı golü büyük tartışma yarattı.

    Şampiyonlar Ligi son 16 turunun en önemli maçı olarak gösterilen - eşleşmesinde Santiago Bernabeu'da oynanan ilk maç izleyenlerin nefeslerini kesti.

    'in deplasmanda öne geçtiği karşılaşmayı , 'nun biri penaltıdan olmak üzere iki ve Marcelo'nun tek golü ile 3-1 kazanırken, Ronaldo'nun kullandığı penaltı atışı başta sosyal medyada olmak üzere ilginç bir tartışma konusu yarattı.

    'in 1-0 geride olduğu ilk yarının son dakikalarında kazanılan penaltıda topun başına geçen Ronaldo, topa vurmak üzereyken topun yerden hafifçe havalanması sonrası bazı taraftarlar sosyal medyadan "büyü" imasında bulunurken aklı selim taraftarlar da Ronaldo'nun sol ayağıyla çimi hareket ettirmesi sonrası topun hafifçe havalandığı yorumunu yaptı.




    Portekizli yıldızın eski takım arkadaşı ise yorumculuk yaptığı televizyon programında Ronaldo'nun Manchester United'daki antrenmanlarda penaltı atışı çalıkşırken topu hafifçe havalandırma taktiğini sıkça denediği ve olumlu sonuç aldığı için maçlarda da kullandığını söyledi.

    1. 15 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 11:25
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