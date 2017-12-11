Beşiktaş'ın B.Münih ile eşleşmesi Alman basınında
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Beşiktaş'ın Bayern Münih ile eşleşmesi, Alman basınında geniş yer aldı.
Kicker dergisinin internet sitesinde "Bayern'e kura şansı" başlığıyla yer alan haberde, Bayern Münih'te hemen hemen herkesin, resmi olarak dillendirmese de rakip olarak Beşiktaş'ın çıkmasını istediği ifade edildi.
Sportbild dergisinin internet sitesinde, "Teşekkürler Xabi Alonso, Bayern için kura şansı" başlığıyla yapılan haberde, Bavyera ekibinin Türk temsilcisi Beşiktaş ile oynayacağı, böylelikle Barcelona ve Manchester City gibi zorlu rakiplerle karşılaşmaktan kurtulduğuna işaret edildi.
"Şanslı Jupp" başlığını atan Spiegel dergisinin internet sitesinde, Beşiktaş dışında her takımın Bayern Münih için daha zor olabileceği yorumunda bulunuldu.
- 11 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 18:41
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Orman'dan Bayern yorumu: Bizi çektikleri için...
Toplam 8
Yorum
RİCO HAYELSİZ YAŞANMAZ EVLAT
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Beşiktaş, B. Münih'le eşleşince...
Toplam 10
Yorum
seyirci Sn. Başkan hiç endişen olmasın tur atlayacağız.
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Östersunds'tan Arsenal'a gönderme
Toplam 1
Yorum
Okan Bu İsveç takımına da sürekli döküntü sadece ismi kalmış takımlar geliyor Galatasaray Bilbao Hertha Berlin Arsenal gibi
Beşiktaş'ın B.Münih ile eşleşmesi Alman basınında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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