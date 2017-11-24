UCL'de haftanın oyuncusu Ronaldo
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde beşinci maçlar sonunda haftanın futbolcusu Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo oldu.
Aynı zamanda Cristiano Ronaldo, 2017'de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 18 gole ulaşarak, 'Şampiyonlar Ligi'nde bir takvim yılında en fazla gol atan futbolcu' rekorunu da kırmıştı.
- 24 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 15:01
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Başakşehir'den flaş paylaşım: Keşke...
Toplam 25
Yorum
Aygo Ikinci sinif almanyanin bir Köy takimindan rezil bir futbol anlayisiyla üc gol yemek utanc verici, verdigim bilet parasina yazik, tüm sempti
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Yapma bunu Konya
Toplam 8
Yorum
SenoL34 Golde bana göre en hatalı isim kaleciydi. Topu içeri atan Fulbolcuyuda o şaşırttı diye düşünüyorum ama takım olarak laubali olmanın bedeli.
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Deniz Türüç'ün bonservisi belli oldu
Toplam 16
Yorum
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