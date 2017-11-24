 ‘Kanserim’ dedi maç döndü – Fotomaç – 24 Kasım 2017 ;
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    24 Kasım 2017, Cuma
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    ‘Kanserim’ dedi maç döndü

    ‘Kanserim’ dedi maç döndü
    Haftanın hikayesi en ilginç maçlarından biri Anfield'de Liverpool ile Sevilla arasında oynandı. 45'te soyunma odasına 3-0 geride giren Sevilla, ikinci yarıda geri dönüşe imza atarak sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı. İspanyol ekibinin teknik direktörü Eduardo Berizzo'nun, maçın devre arasında prostat kanseri olduğunu futbolcularına açıklamasının bu sonucun ortaya çıkmasında önemli rol oynadığı ifade edildi.
    1. 24 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:08
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