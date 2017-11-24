‘Kanserim’ dedi maç döndü

Haftanın hikayesi en ilginç maçlarından biri Anfield'de Liverpool ile Sevilla arasında oynandı. 45'te soyunma odasına 3-0 geride giren Sevilla, ikinci yarıda geri dönüşe imza atarak sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı. İspanyol ekibinin teknik direktörü Eduardo Berizzo'nun, maçın devre arasında prostat kanseri olduğunu futbolcularına açıklamasının bu sonucun ortaya çıkmasında önemli rol oynadığı ifade edildi.