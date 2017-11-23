PSG rekor kırdı!
Şampiyonlar Ligi'nde müthiş bir sezon geçiren Paris Saint Germain, sahasında Celtic'i gole boğdu: 7-1! Öte yandan grupta 24 gole ulaşan Paris ekibi, henüz son maçlara gelmeden Borussia Dortmund'un 21 gollük rekorunu kırdı ve Şampiyonlar Ligi tarihinde grup etabının en çok gol atan takımı oldu.
Maçın henüz ilk saniyelerinde Moussa Dembele'yle öne geçen Celtic'e bu golün faturası ağır oldu. Neymar'ın 9 ve 22. dakikadaki golleri, PSG'yi öne geçirirken 28'de Cavani ve 35'te Mbappe, Paris ekibini soyunma odasına 4-1 önde götürdü.
İkinci yarıda da hız kesmeyen Fransız temsilcisi, 75'te Veratti, 79'da Cavani ve 80. dakikada Dani Alves'in golleriyle farka gitti.
Bu sonuçla 5'te 5 yapan Paris Saint Germain, 15 puana yükseldi ve liderliğini sürdürdü. 3 puanda kalan Celtic ise 3. sırada yer aldı.
Şampiyonlar Ligi'de diğer sonuçlar şu şekilde:
CSKA Moskova 2-0 Benfica
Basel 1-0 Manchester United
Karabağ 0-4 Chelsea
Atletico Madrid 2-0 Roma
Juventus 0-0 Barcelona
Sporting Lisbon 3-1 Olympiakos
- 23 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:51
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Beşiktaş, Devler Ligi'nde ne yapar?
Toplam 39
Yorum
seda hayatin yasamin icinde olan hersey var,sporda futbolda,fesatlik kiskanclik sevgi ask,saygi acizlik zayiflik öfke saygi kin nefret hersey
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Beşiktaş, Devler Ligi'nde ne yapar?
Toplam 39
Yorum
seda bu bir görevse yapmam gerekiyosa esitsizlik veya adaletsizlik icinse egiti isteyene veriom,cünki futbol hayatdir icinde hayatin icindekiler
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Şenol Güneş, Karabağ'a gidiyor!
Toplam 4
Yorum
Barzinho Ole bır sey olmaz bazı taraftarlara yon veren eller oldugu surece ve bız taraftar olmayı bıle bılmıyoruz
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