PSG rekor kırdı!

Maçın henüz ilk saniyelerinde Moussa Dembele'yle öne geçen Celtic'e bu golün faturası ağır oldu. Neymar'ın 9 ve 22. dakikadaki golleri, PSG'yi öne geçirirken 28'de Cavani ve 35'te Mbappe, Paris ekibini soyunma odasına 4-1 önde götürdü.

İkinci yarıda da hız kesmeyen Fransız temsilcisi, 75'te Veratti, 79'da Cavani ve 80. dakikada Dani Alves'in golleriyle farka gitti.

Bu sonuçla 5'te 5 yapan Paris Saint Germain, 15 puana yükseldi ve liderliğini sürdürdü. 3 puanda kalan Celtic ise 3. sırada yer aldı.

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