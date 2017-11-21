Azerbaycan temsilcisi Karabağ'ın teknik direktörü Kurban Kurbanov, İngiltere'nin Chelsea takımı ile oynayacakları maçta sonuna kadar mücadele edeceklerini söyledi.
Kurbanov, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda yarın Chelsea ile oynayacakları maç öncesinde basın toplantısı düzenledi.
Karşılaşmanın hem rakip hem de kendileri için önemli bir maç olacağını söyleyen Kurbanov, "Rakibin gücünü biliyoruz. Az hata yapmaya çalışacağız ve sonuna kadar mücadele edeceğiz. Oyuncularımın performansı iyi. Tüm oyuncularıma inanıyor ve güveniyorum. İyi oyun sergilemek için sahaya çıkacağız." şeklinde konuştu.
Toplantıda bulunan Karabağ'ın oyuncusu Dino da "Chelsea'ye saygı duyuyoruz ve gücünü biliyoruz. Yarın tüm gücümüzle mücadele edeceğiz." dedi.
Karabağ - Chelsea karşılaşması yarın TSİ 20.00'de Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
- 21 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 13:29
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Trabzonspor'da şok sakatlık!
Toplam 1
Yorum
lay lay lay lay lay lay günün en güzel haberi lay lay layda lay lay
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Tudor neden gönderilmedi?
Toplam 7
Yorum
alper tudorun maliyeti 1.4 milyon euro bunu anladık peki tudor yüzünden şampiyonluk ve avrupa hayal olursa onların maliyeti nedir sayın özbek
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Cenk Tosun varsa korkma
Toplam 2
Yorum
bjk advers Tam tersi bence Cenk atılmaması mümkün olmayan gollerin topçusu kritik ve gergin anlarda ne yazıkki ya ağır kalıyor yada isabet sağlayamıyor
Karabağ zorlu Chelsea sınavında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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