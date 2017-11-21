Kurbanov, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda yarın Chelsea ile oynayacakları maç öncesinde basın toplantısı düzenledi.

Karşılaşmanın hem rakip hem de kendileri için önemli bir maç olacağını söyleyen Kurbanov, "Rakibin gücünü biliyoruz. Az hata yapmaya çalışacağız ve sonuna kadar mücadele edeceğiz. Oyuncularımın performansı iyi. Tüm oyuncularıma inanıyor ve güveniyorum. İyi oyun sergilemek için sahaya çıkacağız." şeklinde konuştu.

Toplantıda bulunan Karabağ'ın oyuncusu Dino da "Chelsea'ye saygı duyuyoruz ve gücünü biliyoruz. Yarın tüm gücümüzle mücadele edeceğiz." dedi.

Karabağ - Chelsea karşılaşması yarın TSİ 20.00'de Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.