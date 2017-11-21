 Karabağ zorlu Chelsea sınavında – Fotomaç – 21 Kasım 2017 ;
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    21 Kasım 2017, Salı
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    zorlu sınavında

    <a href="/index/karabag?id=5348b2f7-ccae-4073-9610-2926c1cd3854" class="" rel="tag">Karabağ</a> zorlu <a href="/index/chelsea?id=e5235254-f6af-4761-bf73-3b81a52d5952" class="" rel="tag">Chelsea</a> sınavında

    Azerbaycan temsilcisi 'ın teknik direktörü Kurban Kurbanov, İngiltere'nin takımı ile oynayacakları maçta sonuna kadar mücadele edeceklerini söyledi.

    Kurbanov, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda yarın ile oynayacakları maç öncesinde basın toplantısı düzenledi.

    Karşılaşmanın hem rakip hem de kendileri için önemli bir maç olacağını söyleyen Kurbanov, "Rakibin gücünü biliyoruz. Az hata yapmaya çalışacağız ve sonuna kadar mücadele edeceğiz. Oyuncularımın performansı iyi. Tüm oyuncularıma inanıyor ve güveniyorum. İyi oyun sergilemek için sahaya çıkacağız." şeklinde konuştu.

    Toplantıda bulunan 'ın oyuncusu Dino da "'ye saygı duyuyoruz ve gücünü biliyoruz. Yarın tüm gücümüzle mücadele edeceğiz." dedi.

    - Chelsea karşılaşması yarın TSİ 20.00'de Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

    1. 21 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 13:29
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