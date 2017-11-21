 "İnşallah kötü oynar!" – Fotomaç – 21 Kasım 2017 ;
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    21 Kasım 2017, Salı
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    "İnşallah kötü oynar!"

    "İnşallah kötü oynar!"
    Beşiktaş'ın tecrübeli kalecisi Fabricio, Porto maçı öncesi eski takım arkadaşına "başarısızlık' diledi. Önemli ve tarihi bir maça çıkacaklarını belirten İspanyol file bekçisi, "Tarihe adımızı yazdırmak istiyoruz. Geçen seneden ders aldık, geçen sene de iyi başlamıştık. Bu sene, onun yansımasıyla daha iyi bir iş çıkarmak istiyoruz. Aboubakar'ı tanıyoruz, büyük ve kaliteli bir oyuncu. Umarım yarın Aboubakar, geçen sene burada yaptıklarını yapmaz ve işler onun için iyi gitmez" dedi.
    1. 21 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:42
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