Çaykur Rizespor İlhan Palut ile sözleşme imzaladı!

Rizespor'un yönetimi kurulu toplantısında takımın 2024- 2025 sezonu planlaması yapıldı. Görüşmelerin ardından deneyimli Teknik Direktör İlhan Palut ile yollarına devam kararı alan yönetim kurulu, Palut ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Önümdeki günlerde kentte, Palut için imza töreni düzenlenecek.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Çaykur Rizespor'umuz teknik direktör İlhan Palut ile 2024-2025 sezonu için 1 yıllık anlaşma sağladı. eni sezonda kulübümüz teknik direktörlük görevi için İlhan Palut ile 1 yıllık anlaşmaya vardı. Deneyimli ve başarılı teknik direktör İlhan Palut için önümüzdeki günlerde imza töreni düzenlenecek. Teknik direktörümüz İlhan Palut'u yeniden tebrik ediyoruz" ifadelerine yer verildi.