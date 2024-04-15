Avrupalı Rizespor

Süper Lig'de Avrupa kupalarını hedefleyen Rizespor, rahat konumdaki Antalyaspor'u ağırladı. Maça hızlı başlayan Atmacalar, 21'de Minchev, 27'de Muhammet ve 31'de yine Minchev'le net gol pozisyonlarından yararlanamadı. Geliyorum diyen gol 33'te Zeqiri'yle geldi. Shelvey'in ara pasında orta sahadan hareketlenen Olawoyin'in ceza sahası son çizgisine indikten sonra yerden pasında Kosovalı kanat oyuncusu, altı pas içerisinde topu boş kaleye gönderdi devre skorunu belirledi: 1-0.

TOPLAM 11 PUAN BİRDEN KAZANDI

İkinci devrede de üstün oyununu sürdüren Karadeniz ekibi, 60'ta yine Zeqiri ve 82'de Gaich'in attığı gollerle futbol resitali sundu ve 3-0 kazandı. Sahasında ve toplamda 3'te 3 yapan yeşilmavililer, Avrupa kupaları yarışı yaptığı Trabzonspor, Beşiktaş ve Kasımpaşa'nın puan kaybettiği haftada 11 puanlık bir galibiyete imza attı. Puanını 48'e yükseltip, 5. sıradaki Beşiktaş'ı yakaladı.

NET BİR ZAFER OLDU

Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, net bir galibiyet aldıklarını belirtti. Palut, "Beklediğimiz kadar pozisyona girdik, üç gol attık, net bir galibiyet oldu. Avrupa'ya gidebilme düşüncesi çok güzel ancak konuşmak için erken" dedi. Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın ise, "Rakibimiz dersini iyi çalışmış. İyi hücum ve kontralar yaptı. Biz tuzağa düştük gibi görünüyor" diye konuştu.