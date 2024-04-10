Rotamız Avrupa

Süper Lig'de attığı 9 gol ile Çaykur Rizespor'un en golcü oyuncusu konumundaki Dal Varesanovic, tamamen kulübe ve kişisel performansına odaklandığını belirtti. 22 yaşındaki Boşnak 10 numara, "Avrupa kupalarına katılmayı hedefliyoruz. Şu anda bireysel hiçbir şeye kulak asmıyoruz. Tamamen kulübüme ve kişisel performansıma odaklandım. Amacım Çaykur Rizespor ile bu sezon hedeflerimize ulaşmak ve Avrupa'ya gitmek" şeklinde konuştu.

BİREYSELDEN ÇOK TAKIM PERFORMANSI

Varesanovic, Rizespor'a gelirken olabildiğince fazla süre almayı ve iyi işler yapmayı amaçladığını vurgulayarak, şu ana kadar güzel bir performans sergilediğini söyledi. Genç hücumcu, "Takımın en golcü oyuncusu olabileceğimi düşünmüyordum. Benim için bireysel performanstan çok takım performansı önemli. Takım ile çok iyi işler yaptık. Hedeflerimize ulaşmak istiyoruz. Günün sonunda kimin kaç gol, asist yaptığından çok kazandığımız maçlar değerli" diye umut dağıttı.

LIVERPOOL'DA TECRÜBE KAZANDIM

Varesanovic, genç yaşta Liverpool'a transfer olduğunu anımsatarak, şöyle konuştu: Küçük yaşta ailemden ilk kez ayrılmıştım. Zihinsel olarak belki buna hazır değildim. Liverpool'da bunun sıkıntılarını çok yaşadım. Bunları yaşamış olmam, orada yaşadığım sorunlar bugün daha güçlü olmamı sağladı.