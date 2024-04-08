Kalvach atağı

Avrupa kupalarını hedefleyen Çaykur Rizespor, bir yandan da yeni sezonun transferleri için kolları sıvadı. Yeşilmavili yönetim, transferde rotasını Çekya'ya çevirdi. Atmacalar, daha önce de adı devre arasında geçen Viktoria Plzenli Kalvach için bu kez kararlılıkla hareket ediyor. 28 yaşındaki orta sahanın piyasa değeri 2.5 milyon euro olarak gösteriliyor. Tecrübeli dinamoyu kadrosuna katmakta kararlı olan Karadeniz ekibi, tüm şartlarını zorluyor. Kontratı 2025'te bitecek olan Kalvach, 42 maçta 4 gol, 8 asistle oynarken 4 kez de milli M formayı giydi.

SIRADA ANTALYA VAR

Antalyaspor karşısında kritik bir maça çıkacak olan Rizespor, Avrupa hedefi için Akdeniz ekibine bilendi. Sahasında ağırlayacağı kırmızı-beyazlıları eli boş göndermek isteyen Atmacalar, yoğun bir şekilde hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde yapılan antrenmanlarda oyuncuların neşeli ve hırslı gözükmesi teknik heyetin yüzünü güldürdü. Rizespor'da yaşanan olumlu gelişmeler de camiayı Avrupa kupaları hedefi için heyecanlandırıyor.

RİZESPOR'DA İKİ EKSİK VAR

Çaykur Rizespor, 4 günlük iznin ardından önceki gün sahasında oynayacağı Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı. Atmacalarda Antalyaspor karşılaşması hazırlıkları iki eksikle başladı. Yeşil-mavililerde ameliyat edilen orta saha Mithat Pala ve forvet Benhur keser, antrenmanda yer almadı.