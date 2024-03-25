Rize’de huzurluyum

Çaykur Rizespor, bu sezon teknik direktör İlhan Palut ile bambaşka bir başarısı hikayesi yazıyor. Transferlerinin gecikmesine ve mütevazı kadrosuna rağmen beklentilerin çok üzerinde bir başarıya imza atan Karadeniz ekibinde tüm camianın Palut'a güveniyor. Başkan İbrahim Turgut, sezon sonunda mukavalesi bitecek olan İlhan Palut ile yeni sezonda da devam edeceklerini geçtiğimiz hafta açıklamıştı. Fotomaç gazetesi olarak biz de İlhan Palut ile konuştuk ve görüşmelerin hangi aşamaya geldiğini sorduk. Sorularımıza içtenlikle cevap veren Palut şunları söyledi:

SÖZLEŞMEYİ DÜŞÜNMÜYORUM

"Aslında bu konuya hiç takılmıyorum. Benim için en önemli şey İstanbulspor maçında alacağımız sonuç. Çünkü her puanın önemi var ve bu sezon ligde henüz yerimiz netleşmedi. Sözleşme konusunu hiç düşünmüyorum. Evet yönetim ile konuşmamız oldu ama henüz bir anlaşma yapmış değiliz. Şunu özellikle belirtmek istiyorum, evet anlaşma yapmadık ama Rize'de huzur içinde çalışıyorum. Kesinlikle olumsuz bir durum söz konusu değil. Rize'de mutluyum. Evet zaman zaman inişli-çıkışlı bir grafik sergiliyoruz. Bazen kötü bazen iyi sonuçlar alıyoruz. Bu da normal."

ATMACA YÜKSELİŞTE

Transfermarkt'a göre, Trendyol Süper Lig'deki birçok kulüp piyasa değerlerinde düşüş yaşarken, Çaykur Rizespor bu alanda en yüksek artışı elde eden kulüp oldu. Yeşil-mavililerin güncel piyasa değeri 31.1 milyon euro'ya ulaşırken, Emirhan Topçu 4 milyon euro ile takımın en değerli ismi konumunda. Onu 2.8 milyon euro ile Shelvey ve 2.4 milyon euro ile Varesanovic izliyor. Teknik direktör İlhan Palut önderliğinde bu sezon beklentilerin çok üzerinde sonuçlar alan Karadeniz ekibi, Avrupa kupalarına katılmayı hedefliyor.

UZUN PASIN KRALI SHELVEY

Rizespor'un orta saha oyuncusu Jonjo Shelvey, Süper Lig'de uzun pas başarısıyla dikkat çekiyor. 32 yaşındaki İngiliz yıldız, %54,4'lük bir başarı ortalamasıyla ligde en iyi uzun pas atan oyuncu unvanını elde ederken, aynı zamanda 2 gol ve 3 asist üretti.