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Kazanacağız

Rizespor'un orta sahası Muammer Sarıkaya, "Galatasaray maçına da galibiyet almak için gidiyoruz" diye umut dağıttı.

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2024 Çarşamba 06:50
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Kazanacağız

Lider G.Saray'a konuk olacak Rizespor'da Muammer Sarıkaya, iddialı konuştu. Kayseri galibiyetiyle yeniden ayağa kalktıklarını söyleyen 26 yaşındaki orta saha, "G.Saray evinde kolay kolay kaybetmiyor ama biz şunun bilincindeyiz; birlikte oynadığımız, mücadele ettiğimiz zaman bazı şeyleri kabullendirebiliyoruz. İnşallah bunu G.Saray maçında tekrardan göstereceğiz" dedi.

BİRLİK MESAJI

Fenerbahçe karşısında da iyi oynadıklarını vurgulayan Sarıkaya, "2. yarı kötü bir skor aldık ama iyi mücadele ettiğimizi düşünüyoruz. G.Saray maçına da galibiyet için gidiyoruz. Puan ve puanlar almak için gidiyoruz. İnşallah iyi bir sonuç alıp Rizespor'u ve takım içindeki o birlikteliğimizi herkese tekrardan göstereceğiz" diye konuştu.

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