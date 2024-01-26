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Burası Rize buradan çıkış yok

Süper Lig'de iç sahadaki performansıyla göz kamaştıran Çaykur Rizespor, rakiplerinin korkulu rüyası olmaya devam ediyor. Atmaca, Çaykur Didi Stadyumu'nda dün de Trabzonspor'a şans tanımadı.

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2024 Cuma 06:50
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Burası Rize buradan çıkış yok

Süper Lig'de iç sahadaki performansıyla göz kamaştıran Çaykur Rizespor, rakiplerinin korkulu rüyası olmaya devam ediyor. Atmaca, Çaykur Didi Stadyumu'nda dün de Trabzonspor'a şans tanımadı. Karadeniz derbisinde iyi bir futbol ortaya koyan, bir golü VAR'a takılan mavi-yeşilliler, tek golle galibiyete uzanmayı başardı. İlhan Palut'un öğrencileri 78. dakikada Dal Varesanovic'in golüyle zafere uzandı. Alanyaspor'un ardından Trabzonspor'u da boş geçmeyen Boşnak yıldız, ligde 8 gole ulaşmış oldu.

ÜÇÜNCÜ SIRAYA YÜKSELDİ

Çaykur Didi Stadyumu'nda bu sezon 12. maçına çıkan Çaykur Rizespor, 8. galibiyetini elde etti. Ayrıca 2 beraberliği bulunan Atmaca, sahasında sadece Galatasaray ve Beşiktaş'a mağlup oldu. Evinde 12 karşılaşmada 26 puana ulaşan mavi-yeşilliler, Süper Lig'de bu alanda F.Bahçe'yle puanları eşitleyerek averajla üçüncü oldu. Toplamda 35 puan toplayan İlhan Palut'un öğrencileri, 22. haftayı 5. sırada kapattı. Gelecek yıl Avrupa kupalarına katılma yolundaki iddiasını devam ettirmeyi başardı.

PALUT: GALİBİYETİ HAK ETTİK

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, hak edilmiş bir galibiyet aldıklarını söyledi. Palut, "Trabzonspor maçları her zaman zor, eksikleri var, farkındayım ama sahada yine çok kaliteli oyuncular var. İyi mücadele etmeliydik. Her iki yarının ilk 10 dakikasında yapamadık ama sonra mücadele dozajını artırdık. Rakibimizi dengesiz yakaladığımız anlar oldu ama bir tanesini değerlendirebildik. Bence hak edilmiş bir galibiyet aldık. Oyuncularımı kutluyorum" ifadesini kullandı.

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