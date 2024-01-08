Haberler Rizespor Finalleri yapamadık

Finalleri yapamadık

Beşiktaş’ı ağırlayacak Rize’de İlhan Palut, “Eksikliklerin olduğu algısına, kötü skorların yanılgısına düşmemek lazım. Beşiktaş, Beşiktaş’tır” dedi.

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2024 Pazartesi 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Finalleri yapamadık

Hatayspor galibiyetiyle evinde 4'te 4 yapan, 7 maçtır namağlup Çaykur Rizespor'da teknik direktör İlhan Palut, yarınki Beşiktaş maçı öncesinde rehavet uyarısı yaptı. İlhan Palut, "Çıkışımızı sürdürmek, avantajımızı kullanmak adına çok önemli ama hep beraber camia olarak başta ben ve oyuncularım, dikkat etmemiz gerekiyor. Beşiktaş'ın bazı eksikliklerinin olduğu algısına, aldığı kötü skorların yanılgısına asla ve asla düşmemek lazım. Beşiktaş, Beşiktaş'tır. En üst seviyede hazırlanmak ve yine burada çok iyi mücadele ederek ve iyi oynayarak güzel bir sonuç almak amacımız. Rakibimizin bazı sıkıntılarının bizi asla mental olarak başka yerlere taşımaması gerek. Bu maçın taktik hazırlığı dışında üzerinde duracağımız takım olarak önemli parametrelerden biri de bu mental hazırlık olacak" diye konuştu.

OYUN STANDARDI İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, ligde 7 maçlık iyi periyotları olduğunun altını çizerken, oyun standardına vurgu yaptı. Palut, "Ligin bu dönemlerinde ne kadar puanı hanenize yazdırırsanız ligin son dönemi için avantajdır. Bir oyun standardı, mücadele standardı yakalamak önemli. Rizespor'un oyun standardını yakalaması için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

DİĞER
Galatasaraylı Lucas Torreira ile Devrim Özkan ayrıldı! Ayrılığın nede ortaya çıktı!
EMEKLİYE REFAH PAYI I SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ek zam gelecek! İşte refah payı ve ek zam tablosu! Hangi artışlar yapılacak?
Milan'dan F.Bahçe'nin Krunic teklifine yanıt!
Dünya yıldızı Cimbom'a geliyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Rizeli Mary Manisa’ya
Rizespor - Beşiktaş maçı ne zaman?
TRT SPOR YILDIZ CANLI İZLE - TRT Yıldız canlı yayın (HD) | TRT Spor Yıldız frekans bilgileri 2024
TRT SPOR CANLI İZLE - TRT Spor canlı yayın (HD) | TRT Spor frekans bilgileri 2024
TRT1 CANLI YAYIN | TRT 1 CANLI İZLE | TRT1 güncel yayın akışı
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 8 Ocak? Hangi maç hangi kanalda? BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 8 Ocak? Hangi maç hangi kanalda? 08:12
Barça deplasmanda kazandı! Barça deplasmanda kazandı! 00:54
Barça deplasmanda kazandı! Barça deplasmanda kazandı! 00:54
PSG gol olup yağdı! PSG gol olup yağdı! 00:48
Roma'da kazanan çıkmadı! Roma'da kazanan çıkmadı! 00:48
Roma'da kazanan çıkmadı! Roma'da kazanan çıkmadı! 00:47
Daha Eski
PSG gol olup yağdı! PSG gol olup yağdı! 00:37
Dünya yıldızı Cimbom'a geliyor Dünya yıldızı Cimbom'a geliyor 23:55
Sebastian Szymanski'nin menajerinden flaş transfer sözleri! Sebastian Szymanski'nin menajerinden flaş transfer sözleri! 23:47
Manchester City 5 golle turladı! Manchester City 5 golle turladı! 23:29
İspanyol basınından ilk maç sonrası flaş yorumlar! İspanyol basınından ilk maç sonrası flaş yorumlar! 23:29
F.Bahçe'de flaş veda! Bu ay içinde ayrılıyor F.Bahçe'de flaş veda! Bu ay içinde ayrılıyor 23:29