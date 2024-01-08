Finalleri yapamadık

Hatayspor galibiyetiyle evinde 4'te 4 yapan, 7 maçtır namağlup Çaykur Rizespor'da teknik direktör İlhan Palut, yarınki Beşiktaş maçı öncesinde rehavet uyarısı yaptı. İlhan Palut, "Çıkışımızı sürdürmek, avantajımızı kullanmak adına çok önemli ama hep beraber camia olarak başta ben ve oyuncularım, dikkat etmemiz gerekiyor. Beşiktaş'ın bazı eksikliklerinin olduğu algısına, aldığı kötü skorların yanılgısına asla ve asla düşmemek lazım. Beşiktaş, Beşiktaş'tır. En üst seviyede hazırlanmak ve yine burada çok iyi mücadele ederek ve iyi oynayarak güzel bir sonuç almak amacımız. Rakibimizin bazı sıkıntılarının bizi asla mental olarak başka yerlere taşımaması gerek. Bu maçın taktik hazırlığı dışında üzerinde duracağımız takım olarak önemli parametrelerden biri de bu mental hazırlık olacak" diye konuştu.

OYUN STANDARDI İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, ligde 7 maçlık iyi periyotları olduğunun altını çizerken, oyun standardına vurgu yaptı. Palut, "Ligin bu dönemlerinde ne kadar puanı hanenize yazdırırsanız ligin son dönemi için avantajdır. Bir oyun standardı, mücadele standardı yakalamak önemli. Rizespor'un oyun standardını yakalaması için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.