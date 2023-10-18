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Rizespor iddialı

Ofansif anlamda kendi oyunumuzu oynayacağız. İnşallah güzel bir sonuç alırız.

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2023 Çarşamba 06:50
Rizespor iddialı
Trendyol Süper Lig'de milli araya 14 puanla 6. sırada giren Çaykur Rizespor, deplasmandaki Kayserispor maçına hırslı bir şekilde hazırlanıyor. Kayseri deplasmanın zor olduğunu, iyi mücadele etmeleri gerektiğini belirten teknik direktör İlhan Palut, "Kayserispor deplasmanı zor bir deplasman. Sezon başlangıç kadrosu son derece güçlüydü. Sakatlık ve takımdan ayrılmalar nedeniyle zorluklar yaşamaya başlamışlardı. Son günlerde transferi açarak bu sorunu çözdüler. Milli arada oyuncuların takıma adaptasyonu konusunda bayağı yol aldıklarını düşünüyorum. Kayseri deplasmanı zor, iyi mücadele etmemiz lazım. Dönem dönem iç sahada kazanmak isteyeceklerdir, buna karşı koymamız gerekecek. Bizim de ofansif anlamda kendi oyunumuzu oynamamız gerekecek. Zorluk derecesi yüksek bir maç olacak. İnşallah güzel bir sonuç ile oradan ayrılırız" dedi. Palut, Pinchi'nin sakatlığı olduğunu kaydederek, Mithat Pala'nın kırmızı kart cezası nedeniyle kadroda olamayacağını söyledi.
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