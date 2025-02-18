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Haberler Real Madrid PSG'nin gözü Arda Güler'de

PSG'nin gözü Arda Güler'de

Real Madrid'de fazla forma şansı bulamayan Arda Güler'e Fransız ekibi PSG talip oldu. Don Balon'un haberine göre Fransız ekibinin Teknik Direktörü Luis Enrique, Arda Güler'in takımında forma giymesini istiyor. Haberde ayrıca Arda'nın, Carlo Ancelotti'nin gelecek sezon Real Madrid'de kalması halinde PSG'nin teklifini kabul edeceği ifade edildi.

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2025 Salı 06:50
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PSG'nin gözü Arda Güler'de
Real Madrid'de fazla forma şansı bulamayan Arda Güler'e Fransız ekibi PSG talip oldu. Don Balon'un haberine göre Fransız ekibinin Teknik Direktörü Luis Enrique, Arda Güler'in takımında forma giymesini istiyor. Haberde ayrıca Arda'nın, Carlo Ancelotti'nin gelecek sezon Real Madrid'de kalması halinde PSG'nin teklifini kabul edeceği ifade edildi.
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