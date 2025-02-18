DİĞER
PSG'nin gözü Arda Güler'de
Real Madrid'de fazla forma şansı bulamayan Arda Güler'e Fransız ekibi PSG talip oldu. Don Balon'un haberine göre Fransız ekibinin Teknik Direktörü Luis Enrique, Arda Güler'in takımında forma giymesini istiyor. Haberde ayrıca Arda'nın, Carlo Ancelotti'nin gelecek sezon Real Madrid'de kalması halinde PSG'nin teklifini kabul edeceği ifade edildi.
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.