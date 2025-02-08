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Haberler Real Madrid Arda Güler ve Carlo Ancelotti arasında tartışma! İspanyol basını açıkladı

Arda Güler ve Carlo Ancelotti arasında tartışma! İspanyol basını açıkladı

La Liga devi Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler'in takımdaki geleceği her geçen gün biraz daha belirsiz hale geliyor. Son olarak İspanyol basını, genç yıldızın Carlo Ancelotti ile büyük bir tartışma yaşadığını açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2025 Cumartesi 11:57 Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2025 Cumartesi 13:00
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ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Arda Güler ve Carlo Ancelotti arasında tartışma! İspanyol basını açıkladı

İspanyol basını, Real Madrid'de forma giyen milli oyuncumuz Arda Güler ile ilgili flaş bir iddia ortaya attı.

Arda Güler ve Carlo Ancelotti arasında tartışma! İspanyol basını açıkladı

19 yaşındaki oyuncunun ilk 11'de kendine yer bulma çabası sürüyorken Relevo'da yer alan haber çarpıcı gerçeği gözler önüne serdi.

Arda Güler ve Carlo Ancelotti arasında tartışma! İspanyol basını açıkladı

Geçen sezonu 442 dakika ile tamamlayan Arda Güler, bu sezon 967 dakika forma giymesine rağmen sahada kendisinden beklenen performansı sunamadı.

Arda Güler ve Carlo Ancelotti arasında tartışma! İspanyol basını açıkladı

Ancelotti'nin rotasyonuna düzenli olarak girebilmesi için bir adım öne çıkması gerekirken Arda'nın kötü bir gidişat izlediği aktarıldı.

Arda Güler ve Carlo Ancelotti arasında tartışma! İspanyol basını açıkladı

Haberde belirtilene göre 19 yaşındaki yıldız oyuncu, hücumda kötü kararlar almaya ve taktiksel yönünü kaybederek özellikle baskı altındayken kötü performans göstermeye başladı.

Arda Güler ve Carlo Ancelotti arasında tartışma! İspanyol basını açıkladı

5 Şubat Çarşamba günü Leganes deplasmanında oynanan İspanya Kral Kupası çeyrek finaline ilk 11'de başlayan Arda, dakika 76'da yerini Dani Ceballos'a bıraktı.

Arda Güler ve Carlo Ancelotti arasında tartışma! İspanyol basını açıkladı

ANCELOTTI İLE BÜYÜK TARTIŞMA

Arda'nın maçtaki kötü performansı ve saha içerisinde pasif kalışı Carlo Ancelotti ve ekibini kızdırdı. Bunun üzerine maçın ardından iki taraf arasında büyük bir tartışma yaşandı.

Arda Güler ve Carlo Ancelotti arasında tartışma! İspanyol basını açıkladı

Haberde ayrıca Real Madrid'in Arda'ya inancının tam olduğu fakat La Liga ekibi ile uzun bir kariyer istiyorsa tüm kozlarını oynaması gerektiği belirtildi.

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