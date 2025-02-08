Arda Güler ve Carlo Ancelotti arasında tartışma! İspanyol basını açıkladı
La Liga devi Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler'in takımdaki geleceği her geçen gün biraz daha belirsiz hale geliyor. Son olarak İspanyol basını, genç yıldızın Carlo Ancelotti ile büyük bir tartışma yaşadığını açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2025 Cumartesi 11:57 Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2025 Cumartesi 13:00
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Ancelotti'nin rotasyonuna düzenli olarak girebilmesi için bir adım öne çıkması gerekirken Arda'nın kötü bir gidişat izlediği aktarıldı.
Haberde belirtilene göre 19 yaşındaki yıldız oyuncu, hücumda kötü kararlar almaya ve taktiksel yönünü kaybederek özellikle baskı altındayken kötü performans göstermeye başladı.
5 Şubat Çarşamba günü Leganes deplasmanında oynanan İspanya Kral Kupası çeyrek finaline ilk 11'de başlayan Arda, dakika 76'da yerini Dani Ceballos'a bıraktı.
ANCELOTTI İLE BÜYÜK TARTIŞMA
Arda'nın maçtaki kötü performansı ve saha içerisinde pasif kalışı Carlo Ancelotti ve ekibini kızdırdı. Bunun üzerine maçın ardından iki taraf arasında büyük bir tartışma yaşandı.
Haberde ayrıca Real Madrid'in Arda'ya inancının tam olduğu fakat La Liga ekibi ile uzun bir kariyer istiyorsa tüm kozlarını oynaması gerektiği belirtildi.
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