Arda Güler ile ilgili şok iddia! Ayrılık an meselesi

Real Madrid'de sezon başından bu yana yaşanan sakatlıklara rağmen beklediği kadar süre alamayan Arda Güler'in yeni bir kararın arifesinde olduğu iddia edildi.

İspanyol basınında yer alan ve NTV Spor'un derlediği habere göre, Endrick ve Mbappe'nin de takıma katılmasıyla Arda Güler için süre bulmak artık daha da zor.