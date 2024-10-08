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Haberler Real Madrid

Arda Güler ile ilgili şok iddia! Ayrılık an meselesi

Son dakika spor haberleri: Geçtiğimiz sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İspanyol basını, milli yıldızın Real Madrid'den ayrılabileceğini öne sürdü. İşte detaylar...

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2024 Salı 13:44
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Arda Güler ile ilgili şok iddia! Ayrılık an meselesi

Real Madrid'de sezon başından bu yana yaşanan sakatlıklara rağmen beklediği kadar süre alamayan Arda Güler'in yeni bir kararın arifesinde olduğu iddia edildi.

Arda Güler ile ilgili şok iddia! Ayrılık an meselesi

İspanyol basınında yer alan ve NTV Spor'un derlediği habere göre, Endrick ve Mbappe'nin de takıma katılmasıyla Arda Güler için süre bulmak artık daha da zor.

Arda Güler ile ilgili şok iddia! Ayrılık an meselesi

Real Madrid cephesi Arda Güler'e olan inancını kaybetmemesine rağmen futbolcunun daha fazla forma giymek istediği ifade edildi.

Arda Güler ile ilgili şok iddia! Ayrılık an meselesi

Villarreal maçı öncesinde Ancelotti, Arda Güler'in neden az süre aldığının sorulmasına, "Rekabet çok fazla" diyerek cevap vermişti.

Arda Güler ile ilgili şok iddia! Ayrılık an meselesi

Tüm bu gelişmeler ışığında Arda Güler'in artık Ancelotti'ye inancını kaybettiği ve takımdan ayrılmayı bir seçenek olarak görebileceği belirtildi.

Arda Güler ile ilgili şok iddia! Ayrılık an meselesi

Sözleşmesinin bitmesine 5 yıl olan Arda Güler'in kiralık olarak ya da bonservisiyle takımdan ayrılabileceği iddia edildi.

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