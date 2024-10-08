Arda Güler ile ilgili şok iddia! Ayrılık an meselesi
Son dakika spor haberleri: Geçtiğimiz sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İspanyol basını, milli yıldızın Real Madrid'den ayrılabileceğini öne sürdü. İşte detaylar...
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Villarreal maçı öncesinde Ancelotti, Arda Güler'in neden az süre aldığının sorulmasına, "Rekabet çok fazla" diyerek cevap vermişti.
Tüm bu gelişmeler ışığında Arda Güler'in artık Ancelotti'ye inancını kaybettiği ve takımdan ayrılmayı bir seçenek olarak görebileceği belirtildi.
Sözleşmesinin bitmesine 5 yıl olan Arda Güler'in kiralık olarak ya da bonservisiyle takımdan ayrılabileceği iddia edildi.
Arda Güler bu sezon Real Madrid formasını 10 maçta giydi.
Milli futbolcu bu karşılaşmalarda 291 dakika süre aldı.
19 yaşındaki futbolcu bu sezon gol ya da asist katkısı üretemedi.
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