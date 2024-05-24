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Guardiola: Arda Güler çok iyi

Manchester City’nin hocası, Real Madrid’deki yıldızımız için “Biz nasıl farkedemedik. Bu çocuk durdurulamaz” dedi

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2024 Cuma 06:50
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Guardiola: Arda Güler çok iyi

Real Madrid'de İspanya La Liga'nın sonuna doğru formayı kapan milli yıldızımız Arda Güler, ilk 11'de çıktığı son 5 maçta 5 kez ağları sarsarak gol sayısını 6'ya çıkararak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. İspanyol basınından Defensa Central'in haberine göre; Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, kulübünün geçen yaz Arda Güler'i fark edememesine inanamıyor. Guardiola, 19 yaşındaki Arda için, "Real Madrid onu sık sık oynatırsa bu çocuk durdurulamaz, çocuk çok iyi" değerlendirmesinde bulundu.

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