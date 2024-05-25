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Real Madrid 0-0 Real Betis (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İspanya La Liga'nın 38. ve son haftasında milli futbolcumuz Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, sahasında Real Betis ile 0-0 berabere kalarak sezonu beraberlikle noktaladı.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2024 Cumartesi 23:57 Güncelleme Tarihi: 25 Mayıs 2024 Cumartesi 23:59
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Real Madrid 0-0 Real Betis (MAÇ SONUCU - ÖZET)

La Liga'nın 38. haftasında Real Madrid ile Real Betis, Santiago Bernabeu'da kozlarını paylaştı.

Ev sahibi takım, rakibiyle 0-0 berabere kalarak puanları paylaştı.

ARDA GÜLER SÜRE ALMADI

Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler, yedek kulübesinde başladığı mücadelede süre almadı.

TONI KROOS REAL MADRID'DEKİ SON MAÇINA ÇIKTI

2014 yılından bu yana Real Madrid forması giyen ve EURO 2024'ün ardından futbolu bırakma kararı alan Alman orta saha oyuncusu Toni Kroos, Real Betis maçıyla son kez eflatun-beyazlı formayı giydi. Mücadeleye ilk 11'de başlayan tecrübeli futbolcu, 87. dakikada yerini Dani Ceballos'a bıraktı.

Geçtiğimiz haftalarda şampiyonluğunu ilan eden Real Madrid, bu sonuçla sezonu 95 puanla tamamladı. Bu sezonki 15. beraberliğini alan Real Betis ise sezonu 57 puanla noktaladı.

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