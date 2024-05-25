Toni Kroos Real Madrid'e veda etti

İspanya La Liga'nın 38. ve son haftasında şampiyon Real Madrid, Santiago Bernabeu'da Real Betis'i konuk etti.

Golsüz beraberlikle sona eren karşılaşmada İspanyol devinin yıldız futbolcusu Toni Kroos, takımıyla La Liga'daki son maçına çıktı.

EURO 2024 sonrası emeklilik kararı alan Kroos, Real Betis maçıyla birlikte 10 yıldır formasını giydiği Real Madrid formasıyla Santiago Bernabeu'da son kez boy gösterdi.

Taraftarlar açtıkları pankart ve yaptıkları tezahüratlarla Kroos'a destek verirken, takım arkadaşları da hem maç öncesi hem de maç sonrası deneyimli oyuncuya veda etti.

2014/2015 sezonundan bu yana Real Madrid forması giyen Toni Kroos, İspanyol ekibiyle 4 kez Şampiyonlar Ligi, 4 UEFA Süper Kupası, 5 FIFA Dünya Kulüpler Kupası, 4 kez La Liga, 4 kez İspanya Süper Kupası ve 1 İspanya Kupası sevinci yaşadı.