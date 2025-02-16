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Haberler Real Madrid Real Madrid'de Arda Güler'den gündem olan görüntü!

Real Madrid'de Arda Güler'den gündem olan görüntü!

Real Madrid'in, İspanya LaLiga'nın 24. haftasında Osasuna ile 1-1'lik skorla berabere kaldığı maçta Arda Güler'in ortaya çıkan o görüntüsü gündem oldu. İşte detaylar...

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2025 Pazar 13:08
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Real Madrid'de Arda Güler'den gündem olan görüntü!

Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid, LaLiga'nın 24. hafta mücadelesinde dün akşam Osasuna'ya konuk oldu. İspanyol devi, rakibiyle 1-1 berabere kaldı.

Real Madrid'de Arda Güler'den gündem olan görüntü!

Türk futbolseverlerin merakla takip ettiği Arda Güler, karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, millî futbolcuya süre vermedi.

Real Madrid'de Arda Güler'den gündem olan görüntü!

Arda Güler, Real Madrid'in son üç La Liga maçında da yedek kulübesinde yer aldı. Genç yetenek bu üç karşılaşmada da süre alamadı.

Real Madrid'de Arda Güler'den gündem olan görüntü!

Milliyet'in derlediği haberde saha kenarında ısınan Arda Güler'in oyuna alınmayacağını öğrendikten sonra kulübeye döndüğü anlar sosyal medyada gündem oldu.

Real Madrid'de Arda Güler'den gündem olan görüntü!

"MAÇIN DİNAMİKLERİNİ DEĞİŞTİRMEK İSTEMEDİM"

Osasuna maçında sadece 1 oyuncu değişikliği yapan Ancelotti, Arda Güler ile Endrick'in neden süre alamadığıyla ilgili soruya şu yanıtı verdi: "Maçın dinamiklerini değiştirmek istemedim."

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