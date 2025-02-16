Real Madrid'de Arda Güler'den gündem olan görüntü!
Real Madrid'in, İspanya LaLiga'nın 24. haftasında Osasuna ile 1-1'lik skorla berabere kaldığı maçta Arda Güler'in ortaya çıkan o görüntüsü gündem oldu. İşte detaylar...
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Milliyet'in derlediği haberde saha kenarında ısınan Arda Güler'in oyuna alınmayacağını öğrendikten sonra kulübeye döndüğü anlar sosyal medyada gündem oldu.
"MAÇIN DİNAMİKLERİNİ DEĞİŞTİRMEK İSTEMEDİM"
Osasuna maçında sadece 1 oyuncu değişikliği yapan Ancelotti, Arda Güler ile Endrick'in neden süre alamadığıyla ilgili soruya şu yanıtı verdi: "Maçın dinamiklerini değiştirmek istemedim."
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