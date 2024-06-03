Haberler Real Madrid Kylian Mbappe resmen Real Madrid'de!

Kylian Mbappe resmen Real Madrid'de!

İspanyol devi Real Madrid, PSG ile sözleşmesi bitecek olan Fransız futbolcu Kylian Mbappe'yi kadrosuna kattığını açıkladı. Yıldız oyuncu, Real Madrid ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2024 Pazartesi 21:10
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Kylian Mbappe resmen Real Madrid'de!

UEFA Şampiyonlar Ligi ve İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (LaLiga) şampiyonu Real Madrid, Paris Saint-Germain (PSG) ile sözleşmesi ay sonunda bitecek Fransız forvet oyuncusu Kylian Mbappe'yi kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 25 yaşındaki Fransız milli futbolcu ile 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere 5 yıllık sözleşme imzalandı.

Monaco'dan ayrılarak 2017 yazında gittiği PSG'de 256 golle kulüp tarihinin en skorer futbolcusu olan Mbappe, 77 kez giydiği Fransa Milli Takımı formasıyla 2018'de dünya şampiyonluğu, 2022'de ise dünya ikinciliği yaşadı.

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