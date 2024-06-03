Ancelotti, Arda Güler'i böyle takdim etti!

Şampiyonlar Ligi finalinde Borussia Dortmund'u yenerek 15. kez kupayı müzesine götüren Real Madrid'in Cibeles Meydanı'ndaki kutlamalara rekor katılım gerçekleşti. Teknik direktör Carlo Ancelotti, kutlamalarda meydanı dolduran Real taraftarlarına Arda Güler'i şu sözlerle takdim etti: "Puro içtim, Eduardo ile dans ettim. Şimdi tek bir şey daha yapmak istiyorum: Size çok özel bir çocuğu takdim ediyorum: Arda." Mikrofonu eline alarak taraftarlara seslenen Arda Güler'in ise heyecanı yüzünden okunurken, Ancelotti milli yıldıza sarılarak heyecanını dindirmeye çalıştı. Milli futbolcu, "Sevgili Madridistaslar! Biz büyük biz aileyiz, herkese teşekkür ederim" dedi.