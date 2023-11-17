Haberler Real Madrid Real Madrid’e Eduardo Camavinga’dan kötü haber

Real Madrid’e Eduardo Camavinga’dan kötü haber

Son dakika spor haberleri... 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda son iki maçında Cebelitarık ve Yunanistan'la karşılaşacak Fransa'da Eduardo Camavinga sakatlığı nedeniyle kadroda çıkarıldı. İşte detaylar...

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2023 Cuma 14:07 Güncelleme Tarihi: 17 Kasım 2023 Cuma 14:09
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Real Madrid’e Eduardo Camavinga’dan kötü haber

Real Madrid'in yıldız orta saha oyuncusu Eduardo Camavinga Fransa Milli Takımında yaptıkları antrenman esnasında Ousmane Dembele ile çarpışarak sakatlık yaşadı. Çarpışmanın ardından antrenmana devam edemeyen Camavinga milli takım kadrosundan çıkartıldı.

Kadrodan çıkarılan Camavinga'nın yerine Nice'ten Khephren Thuram kadroya dahil edildi.

Real Madrid oyuncunun son durumuna ilişkin bir açıklama yayınladı. Kulüp, Fransız futbolcunun sağ diz dış yan bağlarının koptuğunu duyurdu.

Courtois, Bellingham, Militao, Tchouameni, Kepa, Ceballos ve Arda Güler'in ardından Camavinga'da Real Madrid'deki sakatlar kervanına katılan son oyuncu oldu.

DİĞER
Kızılcık Şerbeti’nin Nursema’sı Ceren Karakoç'un 10 yıllık eşi bakın kim çıktı! Meğer ünlü oyuncuymuş...
Son dakika: Katil İsrail'in Gazze soykırımın gölgesinde 6. Cuma! Soykırımcılardan Mescid-i Aksa'da yaşananları aktaran Türk medyasına saldırı
Montella'dan sürpriz tercih! İşte Almanya maçı 11'i
Aslan'ın yıldızının tak rakibi Messi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Dani Carvajal Arda Güler’e destek oldu!
Real Madrid'den 80 milyon euroluk hamle!
Bu Cuma BİM'de hangi ürünler indirimde?
Sultangazi'de elektrik ne zaman gelecek? (17 Kasım 2023)
Küçükçekmece'de elektrik ne zaman gelecek? (17 Kasım 2023)
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Partizan - Alba Berlin maçı ne zaman? Partizan - Alba Berlin maçı ne zaman? 14:13
Coman: G.Saray'ın atmosferi inanılmazdı! Coman: G.Saray'ın atmosferi inanılmazdı! 14:03
Barcelona - Valencia maçı ne zaman? Barcelona - Valencia maçı ne zaman? 14:00
Panathinaikos - Bologna maçı ne zaman? Panathinaikos - Bologna maçı ne zaman? 13:55
İşte Sanchez'in Galatasaray için reddettiği 3 takım! İşte Sanchez'in Galatasaray için reddettiği 3 takım! 13:03
İşte Beşiktaş'ta Samsun maçı öncesi son durum! İşte Beşiktaş'ta Samsun maçı öncesi son durum! 13:02
Daha Eski
F.Bahçeli yıldız ada yolcusu! F.Bahçeli yıldız ada yolcusu! 12:49
Hakeme kafa atan oyuncuya 6 ay hapis! Hakeme kafa atan oyuncuya 6 ay hapis! 12:44
ASVEL - Baskonia maçı ne zaman? ASVEL - Baskonia maçı ne zaman? 12:44
Yiğido Trabzon'a hazırlanıyor Yiğido Trabzon'a hazırlanıyor 12:44
Zalgiris - Bayern Münih maçı ne zaman? Zalgiris - Bayern Münih maçı ne zaman? 12:40
Montella'dan sürpriz tercih! İşte Almanya maçı 11'i Montella'dan sürpriz tercih! İşte Almanya maçı 11'i 12:38