Modric'in yerini alacak

İspanyol basını sakatlığını atlatan ve Real Madrid ile idmanlara başlayan Arda Güler hakkında haber yayımladı. İspanyollar, 18 yaşındaki yıldızın çok yetenekli olduğunun altını çizdi ve "Arda Güler, artık kariyerinin sonuna yaklaşan Luka Modric ve Toni Kroos'un yerini alabilecek yetenekte. Real Madrid, bu sebepten dolayı onu seçti. Henüz resmi maça çıkamadı ama oynadığında kalitesini gösterecektir" ifadelerini kullandı.
İspanyol basını sakatlığını atlatan ve Real Madrid ile idmanlara başlayan Arda Güler hakkında haber yayımladı. İspanyollar, 18 yaşındaki yıldızın çok yetenekli olduğunun altını çizdi ve "Arda Güler, artık kariyerinin sonuna yaklaşan Luka Modric ve Toni Kroos'un yerini alabilecek yetenekte. Real Madrid, bu sebepten dolayı onu seçti. Henüz resmi maça çıkamadı ama oynadığında kalitesini gösterecektir" ifadelerini kullandı.