Haberler Real Madrid Arda salonda başladı

Arda salonda başladı

Real Madrid'de ikinci kez sakatlanan Arda Güler için eflatun-beyazlılar'dan açıklama geldi. İspanyol kulübünden yapılan açıklamada, sakatlığı iyileşme sürecinde olan Arda Güler'in hem salonda hem de sahada bireysel antrenmanlarını sürdürdüğü belirtildi. David Alaba'nın ise idmanın bir kısmında takımla çalıştığı ifade edildi.

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2023 Cuma 06:50
Arda salonda başladı
Real Madrid'de ikinci kez sakatlanan Arda Güler için eflatun-beyazlılar'dan açıklama geldi. İspanyol kulübünden yapılan açıklamada, sakatlığı iyileşme sürecinde olan Arda Güler'in hem salonda hem de sahada bireysel antrenmanlarını sürdürdüğü belirtildi. David Alaba'nın ise idmanın bir kısmında takımla çalıştığı ifade edildi.
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