Arda salonda başladı

Real Madrid'de ikinci kez sakatlanan Arda Güler için eflatun-beyazlılar'dan açıklama geldi. İspanyol kulübünden yapılan açıklamada, sakatlığı iyileşme sürecinde olan Arda Güler'in hem salonda hem de sahada bireysel antrenmanlarını sürdürdüğü belirtildi. David Alaba'nın ise idmanın bir kısmında takımla çalıştığı ifade edildi.
RealMadrid'de ikinci kez sakatlanan Arda Güler için eflatun-beyazlılar'dan açıklama geldi. İspanyol kulübünden yapılan açıklamada, sakatlığı iyileşme sürecinde olan Arda Güler'in hem salonda hem de sahada bireysel antrenmanlarını sürdürdüğü belirtildi. David Alaba'nın ise idmanın bir kısmında takımla çalıştığı ifade edildi.