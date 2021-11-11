Spor haberi: Flaş transfer hamlesi! Antonio Rüdiger Real Madrid yolunda

İspanya La Liga'da şampiyonluk yarışı veren Real Madrid, stoper bölgesine transfer yapmak için çalışmalarına devam ediyor. Varane ve Ramos'un sezon başında takımdan ayrılmasının ardından o bölgede elinde Militao, Alaba ve Nacho Fernandez kalan eflatun-beyazlı ekip, stoper takviyesi için arayış içine girdi. İspanyol ekibin hedefinde ise Chelsea'nin tecrübeli stoperi Antonio Rüdiger var.



Chelsea'nin Fenerbahçe'den Atila Szalai ile ilgilenmesi ve Chalobah'ın sözleşmesini uzatmasının ardından Alman savunmacıyla sözleşme yenilemesi beklenmiyor. Real Madrid'in de sezon sonunda boşa çıkacak Rüdiger için devre arası transfer döneminde harekete geçmesi bekleniyor.