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13 Ağustos 2019, Salı
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Yılın takası

Yılın takası

Avrupa'da yılın en büyük takası için geri sayım başladı. Kulüplerinde mutsuz olan iki dünya yıldızı, yer değiştirmeye hazırlanıyor. Uzun süredir ismi eski kulübü ile anılan , forması giymek için gün sayıyor.

Avrupa'da yılın en büyük takası için geri sayım başladı. Kulüplerinde mutsuz olan iki dünya yıldızı, yer değiştirmeye hazırlanıyor. Uzun süredir ismi eski kulübü ile anılan , forması giymek için gün sayıyor. İspanyol ekibi, yeni sezon kadrosunda düşünmediği ile 85 milyon euro'yu gözden çıkardı. Neymar'ı 222 milyon euro bedelle 2017'de kadrosuna katan 'nin teklife sıcak baktığı belirtiliyor. 'da yayın yapan Deportivo'da çıkan haberde; PSG'nin 'da kalmak istemeyen Neymar'ı satmaya hazır olduğu ifade edildi. Fransız ekibinin teknik direktörü Tuchel'in Bale'ı kadrosunda görmek istediği belirtilirken, PSG'li yöneticilerin 100 milyon euro'da ısrarcı olduğu kaydedildi.

  1. 13.8.2019
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