Yılın takası
Avrupa'da yılın en büyük transfer takası için geri sayım başladı. Kulüplerinde mutsuz olan iki dünya yıldızı, yer değiştirmeye hazırlanıyor. Uzun süredir ismi eski kulübü Barcelona ile anılan Neymar, Real Madrid forması giymek için gün sayıyor.
Avrupa'da yılın en büyük transfer takası için geri sayım başladı. Kulüplerinde mutsuz olan iki dünya yıldızı, yer değiştirmeye hazırlanıyor. Uzun süredir ismi eski kulübü Barcelona ile anılan Neymar, Real Madrid forması giymek için gün sayıyor. İspanyol ekibi, yeni sezon kadrosunda düşünmediği Gareth Bale ile 85 milyon euro'yu gözden çıkardı. Neymar'ı 222 milyon euro bedelle 2017'de kadrosuna katan PSG'nin teklife sıcak baktığı belirtiliyor. İspanya'da yayın yapan El Mundo Deportivo'da çıkan haberde; PSG'nin Fransa'da kalmak istemeyen Neymar'ı satmaya hazır olduğu ifade edildi. Fransız ekibinin teknik direktörü Tuchel'in Bale'ı kadrosunda görmek istediği belirtilirken, PSG'li yöneticilerin 100 milyon euro'da ısrarcı olduğu kaydedildi.
- 13.8.2019
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Abdullah Avcı Quaresma'yla özel görüştü
Toplam 1
Yorum
karakartall35 yok arkadaş biz akıllanmayız. pohpohlayın bu adamı böyle el üstünde tutunda gitsin yine en önemli maçta yesin kırmıyızı bravo devam...
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Çilek Adebayor!
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Yorum
ali beker Kayseri takımı yeniden kurmuş. Bence en önemli transferi Taylan Antalyalı'dır.
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ameliyat oldu
Toplam 1
Yorum
SENİ SEVİYORUZ VE ÇABUK İYİLEŞ GEÇMİŞ OLSUN İMPARATORUMUZ.SEN KENDİNDEN ÖNCE TÜM GS LILAR İÇİN ÖNEMLİSİN. BU AĞIR BEDENDEN KURTULMALISIN HOCAM.
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